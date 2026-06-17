La reflexión de Aristóteles sobre la amistad: “Mis amigos son mi herencia”

Un informe de la Universidad de Navarra (España) destaca que los filósofos crean conceptos nuevos, los cuales necesitan para expresar realidades aún no precisadas con claridad. Esta es la esencia de esta disciplina que invita a cuestionarnos sobre todo aquello que damos por sentado.

Noticias Bajío del 15 de junio 2026

Figuras como Aristóteles plantaron las semillas que impulsan a muchas personas a trabajar en su capacidad de raciocinio y argumentación. Así, a lo largo de la historia, la filosofía viene dando el lugar a todos los que quieren ir más allá y se animan a pensar nuevas realidades.

¿Sobre qué hablaba Aristóteles?

Mencionar a Aristóteles no es al azar, es que el filósofo griego fue uno de los más influyentes de la antigua Grecia y de toda la historia de la humanidad. Diferentes fuentes bibliográficas lo consideran como el gran organizador del conocimiento.

@thomas08garcia 🔥 ¿Sabías que para Aristóteles la democracia era una forma corrupta de gobierno? Hoy te cuento por qué la mejor forma no era ni la monarquía ni la oligarquía… ¡era la Politeia! Un régimen mixto que equilibraba lo mejor de todos los sistemas: participación, virtud, justicia. 🚀👑💬 #Historia #Filosofía #Aristóteles #Platón #Democracia #República #Tiranía #Tirano #Oligarquía #Monarquía #Politeia #Gobierno #Reflexión #PensamientoCrítico #Clásicos #SabíasQue #HistoriaUniversal #Política #Contrarrelato ♬ sonido original - thomas08garcia

En sus obras abarcó las ciencias naturales como la biología y la física, inventó la lógica formal como herramienta para el pensamiento correcto, y profundizó en la metafísica para entender la naturaleza de la realidad y del ser, de acuerdo a lo resumido por Gemini (Inteligencia Artificial). Además, sus análisis se centraron en la condición humana a través de la ética, la política y las artes mediante la retórica y la poética.

Aristóteles y una frase sobre la amistad

Uno de los temas estudiados por Aristóteles fue la amistad y hay una frase que se destaca al respecto. “Mis amigos son mi herencia”, es la premisa del filósofo griego con la que refleja que para él la amistad no era un pasatiempo ni un simple apoyo social; era una parte fundamental de la felicidad plena o realización humana.

En la actualidad, esta frase de Aristóteles significa que el verdadero éxito no es lo que acumulas en bienes o seguidores, sino los vínculos reales que cultivas. Dicho de otra manera, el pensador griego nos enseñó que los amigos son nuestra red de contención, el reflejo de nuestros valores y el legado humano más valioso que nos sostiene en la vida.