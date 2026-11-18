No cabe duda que si hablamos de grandes películas que han marcado la historia del cine, las cuáles hablan o retratan el boxeo, sin lugar a dudas tenemos que mencionar la saga de Rocky, escritas por Sylvester Stallone, quién protagonizó las películas y se volvió la figura central de la franquicia. Rocky es el protagonista de esta historia, quien destaca por ser un famoso boxeador de origen filipino, quién suele pelear en clubes modestos; uno de ellos “El Semental Italiano”, sin embargo su vida da un giro radical cuando tiene la oportunidad de pelear contra el campeón Apollo Creed. Enseguida vemos a un Rocky superando retos tanto físicos y de condición como mentales ya que la perseverancia es una de las cualidades de este personaje ficticio; es por eso que la frase “Todo campeón fue una vez un contendiente que se negó a rendirse” se ha asociado con este personaje, el cual fue escrito en los guiones de la cinta por Sylvester Stallone.

La frase hace referencia a que todas las personas que logran grandes cosas en su vida fueron personas que se negaron a rendirse, incluso cuando las condiciones no los favorecían, algo que es muy característico de Rocky.

¿Cuántas películas hay de Rocky?

La franquicia oficial de Rocky cuenta con un total de 6 cintas; Rocky (1976), Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990) y Rocky Balboa (2006). Cada una de ellas ha sido aclamada por la crítica y se ha convertido en la favorita de muchos conefilos. Por otro lado, el éxito de la historia fue tanto que existen Spin-offs, así es, hablamos de la franquicia de Creed, las cuales son Creed: corazón de campeón, emitida en 2015, Creed II: defendiendo el legado, lanzada en 2018 y finalmente la más reciente Creed III, emitida en 2023; todas han sido protagonizadas por Michael B. Jordan.

¿Quién es Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone es un famoso actor, guionista, director y productor estadounidense de 80 años de edad. Escribió el guión de la cinta “Rocky” en 1976, proyecto que lo hizo merecedor del Oscar a Mejor Película. Además también dió vida al veterano de guerra Rambo en la cinta Acorralado, de 1982, así como a sus continuaciones. Antes de alcanzar la fama mundial atravesó por fuertes problemas; por ejemplo, cuando nació tuvo una parálisis, algo que afectó su habla y expresiones faciales, por lo que incluso sufrió rechazos; además de esto tuvo fuertes problemas financieros ya que incluso tuvo que vender a su perro Butkus.

Guardians of the Galaxy Vol. 3, Los indestructibles 4, Némesis, El Escuadrón Suicida, Plan de escape: el rescate, son algunas de las cintas de las que ha formado parte.