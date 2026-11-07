El personaje que convirtió a Sylvester Stallone en una leyenda tendrá una película sobre su historia 

La vida de un actor que pasó por dificultades económicas antes de alcanzar el reconocimiento internacional llegará a los cines con un largometraje biográfico. La producción reconstruye uno de los momentos más importantes de la carrera de Sylvester Stallone, que se convirtió en una leyenda gracias a un personaje. Mientras que hace 2 semanas se estrenó el filme que habla de una de las leyendas más temidas de México.

El proyecto lleva por título Yo soy Rocky y tiene a Anthony Ippolito como protagonista. La dirección corre a cargo de Peter Farrelly, ganador del Óscar por Green Book. La cinta aborda las dificultades que enfrentó Sylvester para conseguir que los estudios aceptaran su guion y le permitieran encabezar el reparto. Mientras que este es el final explicado de ‘La noche del demonio 6’ y cómo conecta con el resto de las películas de ‘Insidious’.

Reparto de la película

Anthony Ippolito asumió el papel del joven intérprete estadounidense durante sus primeros años en Hollywood. El reparto también incluye a AnnaSophia Robb como Sasha Czack, primera esposa del actor; Matt Dillon como Frank Stallone Sr.; Stephan James como Carl Weathers; P.J. Byrne como Irwin Winkler; Toby Kebbell como Robert Chartoff y Jay Duplass como John G. Avildsen. Tracy Letts y Kiki Seto completan parte del elenco.

La interpretación de Ippolito requirió atención especial a los rasgos físicos y vocales de Stallone. De acuerdo con una entrevista publicada por Reuters el 2 de noviembre, el actor recurrió a imágenes antiguas y material audiovisual de los primeros años de su colega para construir una representación propia, en lugar de limitarse a imitar su manera de hablar. El intérprete también recibió comentarios positivos del propio Stallone después de una proyección privada.

La película de Stallone que ganó premios

El largometraje original llegó a las salas el 21 de noviembre de 1976, bajo la dirección de John G. Avildsen. La producción contó con aproximadamente un millón de dólares de presupuesto y completó su rodaje en 28 días.

En la ceremonia de los premios Óscar de 1977, el filme consiguió tres estatuillas: mejor película, mejor dirección y mejor montaje. Además, recibió nominaciones en otras siete categorías, entre ellas mejor actor y mejor guion original. Estos reconocimientos marcaron el inicio de una franquicia que continuó con nuevas entregas y posteriormente incorporó producciones derivadas centradas en otros boxeadores.

La nueva producción retoma precisamente ese periodo previo al éxito, cuando el intérprete todavía buscaba oportunidades y defendía su decisión de encabezar un proyecto escrito por él mismo.