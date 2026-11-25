Uno de los fines de semana más esperados por los amantes de las compras está por llegar: el Black Friday 2026. Esta es la oportunidad perfecta para adelantar los regalos navideños. Si en casa tienes a un verdadero fan de las Guerreras Kpop, a continuación te compartimos 3 sets de trading cards de Kpop Demon Hunters para adquirir durante este fin de semana de ofertas y regalar en Navidad.

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3 sets de trading cards de Kpop Demon Hunters para regalar a un verdadero fan este Black Friday 2026

Este tipo de regalos es perfecto para quienes les encanta coleccionar cartas. Lo mejor de todo es que también se puede pasar un buen momento entre amigos y fans de la cinta, mientras intercambian sus tarjetas hasta coleccionarlas todas. Aquí te dejamos 3 sets que puedes encontrar en oferta este Black Friday 2026:

Tarjetas coleccionables edición clásica

Se trata de la colección clásica de KAYOU con la plataforma de streaming a cargo de la película. En total, son 999 modelos de tarjetas diferentes para coleccionar. Cada una cuenta con un arte diferente, inspirado en los personajes de Kpop Demon Hunters, en una impresión nítida, digna de exhibir.

Tarjetas clásicas coleccionables de Kpop Demon Hunters Tarjetas clásicas coleccionables de Kpop Demon Hunters para regalar en Navidad (Kayou)

Tarjetas coleccionables edición mini

Este set de tarjetas es perfecto para quienes están en busca de una colección más kawáii. La colección cuenta con múltiples tipos de rareza, incluidas tarjetas PR CR SP HR LR y SSR con diseños diferentes, inspirados en las mejores escenas de la película. Además, cuenta con un soporte mini para exhibir tus tarjetas. Sin duda, uno de los obsequios más esperados por los fans.

Tarjetas coleccionables edición mini de Kpop Demon Hunters Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters edición mini (KAYOU)

Tarjetas coleccionables edición energy

Esta colección está compuesta por un total de 130 tarjetas coleccionables en 11 niveles de rareza diferentes. Cada caja cuenta con una carta especial del Tigre Derpy, así como un marco acrílico para exhibición. Es ideal para empezar tu propia colección o intercambiar con amigos.

Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy para regalar (Kayou)

Todas las opciones están disponibles en tiendas en línea. Te recomendamos comparar precios entre sitios, para que aproveches mejor las ofertas de este Black Friday y des una sorpresa sin igual a un verdadero fan de las Guerreras Kpop.