No cabe duda que una de las películas que más impacto ha tenido desde su estreno ha sido “Kpop Demon Hunters”, la cinta animada de Sony Pictures Animation ha conseguido logros impresionantes, incluso a un año de su estreno. Hoy en día miles de fans buscan conseguir juguetes y diversos productos de sus personajes favoritos, es por esa razón que a continuación te presentamos 4 juguetes de Las Guerreras Huntrix y los Saja Boys que puedes comprar, especialmente este Black Friday o Viernes Negro en donde muchas tiendas se encuentran en descuento, este será el próximo 27 de noviembre.

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Kpop Demon Hunters: Juguetes de las Guerreras Huntrix y Saja Boys que puedes comprar este Black Friday 2026

Estos juguetes son ideales tanto para fans de las Guerreras Huntrix como para fans de los Saja Boys. Con cada uno de ellos los niños y niñas podrán llevar su creatividad al máximo nivel, divertirse, todo con sus personajes favoritos de la película. Cabe mencionar que los precios que te presentaremos pueden variar dependiendo del descuento del próximo Viernes Negro.

Kpop Demon Hunters: Muñeca Miniatura de Rumi que puedes comprar este Black Friday 2026

Esta muñeca tiene una altura de 12.5 cm. La figura es de Rumi, una de las tres Guerreras Huntrix y se encuentra sobre una base rosa, el cual es un emblema característico de la cinta. Tiene un precio de $439 pesos mexicanos y puedes adquirirla en tienda departamental. La figura de Rumi destaca por tener su famosa trenza morada, la cual llega hasta sus pies, una espada y su icónico vestuario amarillo con negro y rosa.

Juguetes de Kpop Demon Hunters Juguetes de Kpop Demon Hunters para comprar este Black Friday

Kpop Demon Hunters: Juego de mesa Verdad o Reto que puedes comprar este Black Friday 2026

Este juego de mesa tiene un precio de $274 y el ideal para reunir amigos, familia y por su puetso fans de Kpop Demon Hunters. Es un aparato elecyytonico que enciende luces si se logra avanzar, retroceder o tener un reto extra. Incluye 1 tablero; 1 gadget electrónico; 4 fichas de plástico y 72 tarjetas.

Juego de mesa de Kpop Demon Hunters Juego de mesa de Kpop Demon Hunters electrónico (Crédito: Fotorama)

Kpop Demon Hunters: Muñeco de Romance, de los Saja Boys que puedes comprar este Black Friday 2026

Este muñeco tiene un precio de $709 pesos mexicanos e incluye manos y rostros intercambiables así como 18 puntos de articulación para jugar, exhibir. Es ideal para jugar con la creatividad e imaginación. Su tamaño es de 15 cm de altura y es perfecto para decorar cualquier espacio.

Kpop Demon Hunters: Muñeco de Baby, de los Saja Boys que puedes comprar este Black Friday 2026

Este juguete es perfecto para todos los fans de Baby, de los Saja Boys. La figura cuenta con 18 puntos de articulación, 2 caras adicionales y 5 manos adicionales por lo que se puede llevar la creatividad al máximo nivel. Tiene un precio de $641 pesos mexicano y cuenta con su iconico vestuario en tonos coloridos con rosa, morado y verde.