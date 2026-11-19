Se acerca una de las temporadas más esperadas por niñas y niños, pues la Navidad está a la vuelta de la esquina y como seguramente sabrás, una de las películas más buscadas por todas las niñas sin duda alguna es KPop Demon Hunters, la cuál a más de un año de estreno sigue dando de qué hablar.

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Ante ello, te compartiremos una breve lista (pero infalible) de artículos que puedes regalar a una verdadera fan de la película que es estelarizada por Rumi, Mira y Zoey, quienes juntas formar parte de HUNTR/X, la agrupación de KPop que se encarga de mantener a salvo la humanidad.

Artículos de KPop Demon Hunters para regalar en Navidad de 2026

La película de Las Guerreras KPop se ha vuelto todo un fenómeno dentro de las niñas y niños, por lo que no es sorpresa que quieran formar parte de este universo a como dé lugar el cuál poco a poco comienza a ser más real, sobre todo con artículos como:

Lightstick de KPop Demon Hunters: El Lightstick es uno de los accesorios imperdibles del KPop, el cuál en los últimos años ha ganado popularidad en todo el mundo junto con la Ola Hallyu y hoy en día puedes encontrar diversas alternativas que van desde los $250 hasta los $2,000.

LightStick de KPop Demon Hunters Dong Song

Llaveros de acrílico: Otro artículo que ha ganado gran popularidad en el fandom del KPop y que puede formar parte del día a día los los llaveros y opciones como Funko ofrecen sus característicos diseños con todos los personajes de la película, mismos que tiene un precio cercano a los $150 pesos cada uno.

Llaveros de KPop Demon Hunters Funko Pop

Pines metálicos: Si quieres personalizar tu ropa para llevar tu fanatismo de la película de KPop Demon Hunters, puedes apostar por estos creativos pines de Hot Topic donde se muestran a los personajes principales de la película con seis diseños distintos por cerca de $500.

Pines de KPop Demon Hunters Hot Topic

Pulseras de KPop Demon Hunters: Hay alternativas como las pulseras de Zara que son enfocadas en las niñas, mismas que cuentan con diversos modelos y van desde los $200 pesos, por lo que podría ser una de las mejores opciones tomando en cuenta la creatividad y lo fáciles y cómodas que pueden ser de portar.