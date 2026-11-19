Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres ampliar tu colección de artículos inspirados en sus personajes, las photocards holográficas de Saja Boys y HUNTRIX son una alternativa que no puede faltar entre tus recuerdos favoritos. Sus diseños coloridos, ilustraciones y acabados brillantes permiten reunir piezas especiales para los seguidores de la película.

Además, puedes guardarlas en un álbum, colocarlas en fundas protectoras o exhibirlas en un espacio dedicado a tus personajes favoritos. Desde tarjetas grupales hasta versiones individuales de Mystery y Jinu Diamond, checa estas cuatro opciones que puedes encontrar en eBay.

4 photocards de Saja Boys y HUNTRIX para ampliar tu colección

1. Paquete de photocards de Saja Boys y HUNTRIX en eBay

Si quieres reunir tarjetas de ambos grupos de KPop Demon Hunters, esta propuesta puede ser una buena alternativa. La publicación incluye diseños inspirados en Saja Boys y HUNTRIX, relacionados con una colección de McDonald’s de 2026. Sus diferentes ilustraciones y fondos coloridos son ideales para organizar un álbum o decorar tu espacio de colección.

Paquete de photocards de Saja Boys y HUNTRIX en eBay y Photocard Holo de Saja Boys con Jinu Diamond Paquete de photocards de Saja Boys y HUNTRIX en eBay y Photocard Holo de Saja Boys con Jinu Diamond ((eBay))

2. Photocard grupal de Saja Boys con calificación PSA 10

Para quienes prefieren tener a varios integrantes en una sola tarjeta, esta photocard destaca por su diseño grupal estilo chibi y acabado holográfico. Uno de sus atractivos es que cuenta con una calificación PSA 10, además de presentarse en un estuche protector. Puedes encontrarla en eBay.

3. Photocard holográfica de Mystery de Saja Boys

Si Mystery es uno de tus personajes favoritos, esta tarjeta individual puede convertirse en una pieza especial para tu colección. Su diseño incluye un fondo holográfico en tonos morados y amarillos. Además, aparece con una calificación PSA 9, por lo que puede interesar a quienes buscan tarjetas evaluadas profesionalmente.

Photocard holográfica de Mystery de Saja Boys y Photocard grupal de Saja Boys con calificación PSA 10 Photocard holográfica de Mystery de Saja Boys y Photocard grupal de Saja Boys con calificación PSA 10

4. Photocard Holo de Saja Boys con Jinu Diamond

Si buscas una tarjeta con una presentación llamativa, esta opción destaca por sus detalles holográficos y referencias a Jinu Diamond. La publicación muestra un diseño grupal con tonos arcoíris, dorados y morados. También cuenta con una calificación PSA 10 y un estuche protector para conservarla en tu colección.