Si conoces a alguien que no se pierde las aventuras de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el Black Friday 2026 es la oportunidad perfecta para sorprenderlo con un regalo especial que puede sumar a su colección. A continuación, te compartimos 4 funkos oficiales inspirados en los personajes favoritos del anime que pueden ser una gran alternativa para aprovechar las ofertas de este fin de semana y adelantar las compras navideñas.

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Los mejores 4 funkos de Demon Slayer con rebajas para sorprender a un fan este Black Friday

A continuación, cuatro funkos de Demon Slayer que no pueden faltar en tu colección y que están de oferta este fin de semana del Black Friday:

1. Tanjiro Kamado versión Game Cover

El protagonista de Demon Slayer no puede faltar en ninguna colección. Se trata de un Funko Pop! de Tanjiro Kamado en su versión Game Cover, lo que significa que su diseño está inspirado en una portada de videojuego, por lo que le da un toque diferente al de una figura tradicional. Sin duda, la opción ideal para quienes disfrutan tanto del anime como de los artículos coleccionables.

Funko de Tanjiro Kamado versión Game Cover versión Game Cover Tanjiro Kamado versión Game Cover (Funko Pop!)

2. Nezuko Kamado versión Demonio

Se trata de uno de los personajes más queridos de la serie y su versión demonio es una de las alternativas que vale la pena buscar este fin de semana de rebajas. Este Funko Pop! representa la faceta más característica del personaje, por lo que es el regalo ideal para quienes siguen de cerca el anime. Además, su apariencia distintiva hará que destaque entre otras figuras de la colección.

Funko de Nezuko Kamado versión Demonio Nezuko Kamado (Funko Pop!)

3. Zenitsu Agatsuma versión Sumi Ink

Se trata de un diseño diferente al de los funkos tradicionales. La versión Sumi Ink es una de las mejores alternativas para regalar debido a su estética inspirada en la tinta japonesa, lo que le da un acabado diferente al personaje.

Funko de Zenitsu Agatsuma versión Sumi Ink Zenitsu Agatsuma (Funko Pop!)

4. Inosuke versión Exclusiva (Flocked)

El personaje de Inosuke Hashibira también tiene un lugar especial entre los fanáticos de Demon Slayer, por lo que es una excelente opción para regalar esta Navidad. A diferencia de otras figuras, esta destaca por su acabado de textura en terciopelo, por lo que es perfecta para quienes quieren expandir su colección con diseños especiales.