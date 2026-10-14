4 ideas de photocards de Saja Boys coleccionables para una verdadera fan de KPop Demon Hunters
Tener mercancia de KPop Demon Hunters y los Saja Boys es una actividad entretenida y una excelente forma de empezar colecciones son los photocards.
Sin lugar a dudas, entre los artículos favoritos de las fans del K-Pop, están las photocards que se pueden usar como decoración o para tener una colección muy original. Y para los amantes del universo de KPop Demon Hunters, las tarjetas inspiradas en los Saja Boys son un artículo imperdible y quedan ideales para dar un regalo en cumpleaños o fechas especiales.
Merch de KPop Demon Hunters: los photocards de Saja Boys más bonitos
Tarjetas individuales de Saja Boys. Los photocards de Jinu, Mystery, Abby, Romance y Baby son una gran opción para empezar a coleccionar merch de la KPop Demon Hunters. Puedes hacerlas tú misma con cartulinas y hojas de colores, o bien, comprarlas en tiendas en línea. Solo elige tus ilustraciones preferidas y si quieres que vengan plastificadas o prefieres hacerlo por separado.
- Photocards de Saja Boys con diseños a doble cara. Si no piensas pegar las tarjetas en un álbum y prefieres irlas moviendo de lugar, entonces te convienen las photocards de Saja Boys que vienen ilustradas en ambos lados. Usualmente, en la parte frontal viene el personaje principal y atrás detalles alusivos a la temática, que en este caso serían todas las referencias de las "Guerreras KPop".
Lomocards inspirados en el universo de KPop Demon Hunters. Si tu presupuesto está un poco limitado, pero quieres sorprender a tus amigas con un detalle especial de los Saja Boys, entonces te convienen las "lomocards", que son un tipo de merch hecho en su mayoría por fanáticos y que se pueden comprar en paquetes. Y además de que son accesibles, tienen la ventaja de que sus modelos suelen ser muy llamativos y hasta combinar varios detalles en una misma tarjeta.
- Photocards de Saja Boys miniatura para un álbum tierno. Una vez que una amante del KPop empieza a coleccionar artículos de sus preferidos, la meta es simple: hacer que crezca con cosas originales y muy bonitas. Así que una opción conveniente, son las photocards con la temática de KPop Demon Hunters y Saja Boys, solo que no en tamaño normal, sino más chicas para armar una colección adorable que todos querrán tener.