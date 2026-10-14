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4 ideas de photocards de Saja Boys coleccionables para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Tener mercancia de KPop Demon Hunters y los Saja Boys es una actividad entretenida y una excelente forma de empezar colecciones son los photocards.

Saja Boys
Las tarjetas inspiradas en los Saja Boys son ideales para empezar con una colección muy original|Netflix, Pinterest

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Sin lugar a dudas, entre los artículos favoritos de las fans del K-Pop, están las photocards que se pueden usar como decoración o para tener una colección muy original. Y para los amantes del universo de KPop Demon Hunters, las tarjetas inspiradas en los Saja Boys son un artículo imperdible y quedan ideales para dar un regalo en cumpleaños o fechas especiales.

Merch de KPop Demon Hunters: los photocards de Saja Boys más bonitos

  • Tarjetas individuales de Saja Boys. Los photocards de Jinu, Mystery, Abby, Romance y Baby son una gran opción para empezar a coleccionar merch de la KPop Demon Hunters. Puedes hacerlas tú misma con cartulinas y hojas de colores, o bien, comprarlas en tiendas en línea. Solo elige tus ilustraciones preferidas y si quieres que vengan plastificadas o prefieres hacerlo por separado.

    Saja Boys
    Las photocards de Saja Boys son el regalo perfecto para una fanática de KPop Demon Hunters|Pinterest

  • Photocards de Saja Boys con diseños a doble cara. Si no piensas pegar las tarjetas en un álbum y prefieres irlas moviendo de lugar, entonces te convienen las photocards de Saja Boys que vienen ilustradas en ambos lados. Usualmente, en la parte frontal viene el personaje principal y atrás detalles alusivos a la temática, que en este caso serían todas las referencias de las "Guerreras KPop".

  • Lomocards inspirados en el universo de KPop Demon Hunters. Si tu presupuesto está un poco limitado, pero quieres sorprender a tus amigas con un detalle especial de los Saja Boys, entonces te convienen las "lomocards", que son un tipo de merch hecho en su mayoría por fanáticos y que se pueden comprar en paquetes. Y además de que son accesibles, tienen la ventaja de que sus modelos suelen ser muy llamativos y hasta combinar varios detalles en una misma tarjeta.

  • Photocards de Saja Boys miniatura para un álbum tierno. Una vez que una amante del KPop empieza a coleccionar artículos de sus preferidos, la meta es simple: hacer que crezca con cosas originales y muy bonitas. Así que una opción conveniente, son las photocards con la temática de KPop Demon Hunters y Saja Boys, solo que no en tamaño normal, sino más chicas para armar una colección adorable que todos querrán tener.
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