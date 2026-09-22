4 ideas de juguetes sorpresa de KPop Demon Hunters hechos en casa para regalarlos a una fan de Huntrix y Saja Boys

Un regalo puede sentirse mucho más especial cuando está pensado especialmente para una persona y se vuelve toda una experiencia al momento de abrirlo. Y para los que son fanáticos de las KPop Demon Hunters y los Saja Boys, existen juguetes que se pueden hacer a mano y con pocos materiales para darle vida a modelos preciosos que no pasan de moda.

Regalos de KPop Demon Hunters y Saja Boys: los mejores 4 juguetes para hacer con poco dinero

Cofre secreto de los Saja Boys. Para lucirte en el cumpleaños de tu amigo que ama a estos famosos personajes, hazle un cofre secreto inspirado en la estética de los Saja Boys y que sirva para guardar todos sus tesoros. Consigue una caja de cartón vacío y píntala de negro, luego agrega las letras con foamy y pega algunas photocards de la banda.



Los juguetes de KPop Demon Hunters y Saja Boys son perfectos como regalos|Imagen hecha con IA

Cajita con muñecos de crochet de KPop Demon Hunters. Cuando el presupuesto es limitado, no queda más que apostar por la creatividad, como con los muñequitos de crochet inspirados en las Huntrix. Lo único que hay que hacer, es tejer a cada "Guerrera KPop" por separado y luego meterlas a una cajita de cartón que tenga decoración personalizada, para que así se note el empeño en cada detalle.



Los juguetes de KPop Demon Hunters y Saja Boys son perfectos como regalos|Pinterest

Máquina de sorpresas con regalos de KPop Demon Hunters y Saja Boys. Para tu mejor amiga que es fanática del universo de Saja Boys y KPop Demon Hunters mini máquina de sorpresas como las que hay en los centros comerciales. Necesitas armar la estructura con pedazos de cartón reciclado y dejar un compartimento en la parte inferior para que salgan los regalos, que pueden ser pulseras, stickers y llaveros con la temática.



Los juguetes de KPop Demon Hunters y Saja Boys son perfectos como regalos|Pinterest

Escenario de las Huntrix hecho con cartón. Otro de los mejores juguetes hechos a mano inspirados en las KPop Demon Hunters, son los escenarios a escala que quedan preciosos para decorar el escritorio o la mesita de noche. Puedes hacerlo con una caja de zapatos que ya no uses; pinta toda la superficie de morado, lila y rosa. Para cuando se abra, agrega un pedazo de papel firme que sirva como la tarima y pon muñequitas de las "Guerreras KPop".

