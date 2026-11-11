Estamos a pocas horas de uno de los megapuentes más llamativos del año… Pues hay muchas tiendas que suelen tener descuentos y promociones en muchos productos, por lo que te contaremos cuáles son las muñecas de la película de KPop Demon Hunters que podrías conseguir a un mejor precio.

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KPop Demon Hunters se ha vuelto un tema de conversación común, pues la película es todo un fenómeno dentro de las niñas y niños, por lo que diversas muñecas por parte de líneas como Polly Pocket, Core, Little People Collector que podrías conseguir con algún en México este fin de semana del 13, 14 y 15 de noviembre en el megapuente.

Muñecas de KPop Demon Hunters que podrían estar en oferta y buen precio estos días:

Polly Pocket: Una de las líneas más populares de la actualidad que cuenta con Rumi, Mira, Zoey de HUNTR/X, su representante Bobby; Jinu, Abby, Baby, Mystery, Romance los 5 Saja Boys y las mascotas de otro plano Derpy y Sussie con un tamaño característico.

Polly Pocket x KPop Demon Hunters Muñecas de KPop Demon Hunters ideales para regalar en Navidad.

Little People Collector: Si tu hija es aún muy pequeña, quieres ampliar la colección o simplemente le gusta este estilo de figuras infantilizadas, esta puede ser una gran opción pues estas también cuentan con la mayoría de los personajes de la película en sets distintos, el de Saja Boys y el de HUNTR/X.

KPop Demon Hunters x Little People Collector

Líneas de Mattel: Hay diversas líneas de esta marca que han preparado figuras especiales de la película con tamaño de 11 pulgadas, mismas que dependiendo del modelo cuentan con vestuarios y artículos distintos, donde podrás encontrar a Rumi, Mira, Zoey e incluso a Jinu.

Muñecas de KPop Demon Hunters KPop Demon Hunters x Mattel

American Girl: Otra figura característica es este tipo de muñecas en el que estas tienen aspectos de niñas pequeñas pero que llegan a medir 18 pulgadas y que cuentan con accesorios y vestimentas como los que vemos en la película, aunque de momento sólo están disponibles los modelos de las HUNTR/X.