Estamos por entrar a una de las temporadas favoritas de los más chicos y es que algo que tanto niños y niñas del mundo disfrutan, sin duda alguna son los regalos de Navidad… Siempre y cuando se hayan portado bien durante todo el año, claro.

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Ante ello, te compartiremos una de las mejores opciones de regalos para una fan de la película de KPop Demon Hunters esta Navidad, pues se trata de las muñecas Polly Pocket, una de las más populares de los últimos años, teniendo un gran repunte de popularidad este 2026.

Muñecas Polly Pocket de KPop Demon Hunters

Buscar la muñeca ideal podría ser un tema un tanto complicado pues cada niña tiene gustos específicos así como personajes y necesidades dependiendo de su edad, personalidad y necesidades, por lo que te compartiremos una de las colecciones más buscadas de la temporada donde Polly Pocket se unió a KPop Demon Hunters.

Esta colección de Mattel puede ser una de las más versátiles debido a que cuenta con los personajes principales como Rumi, Mira y Zoey en el estilo icónico de las Polly Pocket.

Además, también tenemos a personajes antagonistas como lo son los Saja Boys, donde Jinu, Baby, Romance, Abby, Mystery; así como al representante de HUNTR/X, Bobby y las mascotas Derpy y Sussie.

Polly Pocket x KPop Demon Hunters Muñecas de KPop Demon Hunters ideales para regalar en Navidad.

Cada una de las figuras cuenta con una cápsula personalizada por lo que es una de las colecciones más especiales que ha salido de la película KPop Demon Hunters, en donde poco a poco puedes hacerte de cada figura.

¿Qué precio tienen las muñecas de Polly Pocket de KPop Demon Hunters y dónde comprarlas en México?

Hoy en día puedes encontrar de manera física estas figuras en tiendas departamentales y supermercados, así como también es posible hacerse de ellas de manera individual o en paquetes a través de sitios web oficiales como Amazon.

Cada cápsula con una figura puede costar al menos $130 pesos mientras que los sets de HUNTR/X o los Saja Boys oscilan los $550 dependiendo del proveedor.