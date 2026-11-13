Estamos entrando a uno de los fines de semana más esperados del año, pues los días 13, 13 y 14 de noviembre será un megapuente en México y con él llegan días en los que algunos locales y establecimientos suelen tener algunas ofertas y promociones, por lo que hacerse de artículos como KPop Demon Hunters podría ser una gran alternativa.

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Si conoces a alguien que es fan de KPop Demon Hunters, es importante que sepas que esta película es una de las más populares, por lo que sus artículos esta temporada son unos de los más buscados, en especial las photocards, pues estas además de traer a los personajes principales, también suelen ser especiales y de colección, lo que las hace un gran regalo para Navidad.

Photocards de KPop Demon Hunters

Kayou Classic Edition: Esta colección de photocards es una de las más populares de KPop Demon Hunters, misma que cuenta series de 5 tarjetas y con dos series distintas, mismas que llegan a ser un total de 212 distintas con estilos únicos que muestran un poco más de esta historia.

Photocards de KPop Demon Hunters KPop Demon Hunters Kayou

Kayou Energy Edition: Otra de las líneas más populares de esta película pues son 130 photocards distintas inspiradas en los atuendos de la película, así como podrás encontrar algunas firmas impresas y demás tarjetas seriadas, siendo una de las más buscadas.

Otra de las líneas más populares de esta película pues son 130 photocards distintas inspiradas en los atuendos de la película, así como podrás encontrar algunas firmas impresas y demás tarjetas seriadas, siendo una de las más buscadas. Edición Especial Mini de Kayou: Al ser uno de los distribuidores, recientemente se estrenó un set especial pero con photocards mini, mismas que cuentan con 4 paquetes únicamente donde podrás encontrar diseños con escenas de la película.

Photocards mini de KPop Demon Hunters