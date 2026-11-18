Los Saja Boys son una de las más grandes obsesiones para las fans de KPop Demon Hunters y por eso es que la mercancia de estos personajes es tan buscada en el internet. Y estos diseños tipo “Diamond” son ideales para que tu colección de photocards sea la envidia de todos tus amigos, pues se trata de piezas que son una excelente inversión y pueden conseguirse fácil en internet.

Tarjetas de KPop Demon Hunters para coleccionar: diseños inspirados en Saja Boys estilo Diamond

Photocards de Jinu en su versión demoníaca. Si de todos los hermanos Saja, Jinu es tu favorito, sobre todo cuando adquiere su forma original de demonio, entonces necesitas las tarjetas de KPop Demon Hunters que retratan estos icónicos momentos con los rivales de las Huntrix. Hay modelos oficiales que fueron lanzados como colaboración con una cadena de comida rápida y que ahora solo es posible comprar en páginas como eBay.

Tarjetas de Abby de los Saja Boys para coleccionar. Considerado como uno de los galanes, las photocards de Abby Saja son una gran alternativa para enriquecer tus colecciones. Estos modelos tienen acabado holográfico y cambian conforme las da la luz, lo que las vuelve únicas.

Saja Boys 4 tarjetas estilo "diamond" inspiradas en los Saja Boys. FOTO: eBay

Photocards de Romance Saja tipo “Diamond”. Otra de las tarjetas más bonitas de los Saja Boys para coleccionar, son los diseños que traen a cada integrante y están hechos con mucho brillo. Por ejemplo, las piezas de Romance que incluyen una firma como si estuvieran autografiadas.

Tarjetas de los Saja Boys con efecto brillante para un álbum. Ya sea que quieras ponerlas en una carpeta especial, para decorar tus cuadernos o para llevar en la cartera, las photocards de los cinco Saja Boys juntos que se consiguen en páginas como eBay se volverán tu nueva obsesión. Elige diseños con colores vibrantes y efecto holográfico para que nadie más tenga una igual.