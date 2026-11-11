4 tarjetas de Saja Boys tipo Kayou para agregar a tu colección como fan de KPop Demon Hunters

Si ya estás pensando en tus regalos de Navidad y quieres algo que demuestre tu pasión por KPop Demon Hunters, entonces sabes que los artículos de personajes famosos son una excelente alternativa para empezar a coleccionar. Por ejemplo, están los diseños tipo Kayou que casi nadie tiene y que pocos saben que pueden adquirirse en línea sin tener que gastar tanto.

Colecciones de los Saja Boys: tarjetas estilo Kayou con temática de KPop Demon Hunters para comprar en internet

Photocard de Baby Saja tipo boleto de concierto. Si uno de tus mayores sueños es poder ir a un show en vivo de Saja Boys para cantar a todo pulmón “Soda Pop”, las tarjetas con temática de conciertos serán tu mejor inversión. Dependiendo de cuál es tu favorito, puedes elegir entre entradas con Abby, Jinu, Mystery, Baby o Romance. Se consiguen en eBay y también está la opción de comprar todas para tener el lanzamiento completo.

Paquete de tarjetas de los Saja Boys inéditas. El concepto de tarjetas Kayou se trata de modelos poco comunes que traen detalles de buena calidad y envueltos con mucho cuidado. No se trata de piezas intercambiables, sino que están totalmente diseñadas para coleccionar y encontrar rarezas porque sus diseños son muy originales, según explica el portal especializado Ninpou Cards. Por lo que en photocards de los Saja Boys, debes cerciorarte de que se trate de vendedores confiables o hacer la compra en páginas oficiales.

Saja Boys 4 tarjetas de los Saja Boys tipo Kayou para una colección. FOTO: eBay, KAYOU

Photocards de los hermanos Saja en versión demoníaca para coleccionar. Si realmente eres fan de KPop Demon Hunters, entonces sabes que los Saja Boys guardan un oscuro secreto sobre su verdadera identidad como demonios y enemigos de las Huntrix. Así que en tu álbum no te pueden faltar las tarjetas donde aparecen Romance, Jinu, Mystery, Abby y Baby luciendo atuendos negros y con paisajes misteriosos.

Tarjetas de los Saja Boys como si fueran portadas de revista. En la ficción, los cinco integrantes de los Saja Boys son auténticas celebridades, así que en una colección bien planeada, no podrían faltar las photocards que simulan ser portadas de revista. A través de páginas como Aliexpress, puedes encontrar estos fantásticos diseños, ya sea con cada uno como protagonistas o con todos posando felices. Puedes conseguirlas en eBay con soportes incluidos para poner en repisas.

Saja Boys 4 tarjetas de los Saja Boys tipo Kayou para una colección. FOTO: eBay, Aliexpress

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