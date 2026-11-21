Si conoces a una gran fan de la película de KPop Demon Hunters y no sabes qué regalarle, checa estas opciones de photocards dentro de esta nota que seguramente amarán pues no solo son diseños poco comunes, sino que se tratan de algunas de las colecciones más buscadas.
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Si hay algo que caracteriza a las photocards son sus diseños únicos, pero, ¿qué hay de los materiales de estas? Por ello, te presentamos estos modelos retro y Y2K que muy pocas fans de la película de Las Guerreras KPop conocen y que no son nada complicadas de conseguir, sobre todo en tiendas en línea, aunque es importante que verifiques con qué tipo de comercio estás comprando.
Photocards holográficas de KPop Demon Hunters
- La marca KAYOU tiene photocrads de KPop Demon Hunters con muchos estilos y unas de las consideradas como “rarezas”, justamente son los diseños retros o con holográficos que si bien no son tan comunes, podrías encontrarlas en los sobres o comprarlas por separado.
- Otra línea de KAYOU quizá más sencilla de encontrar es la llamada Edición de Energía, misma que cuenta con diseños vibrantes y cuenta con 8 tipos de ilustraciones distintas de la película, siendo que cada sobre cuenta con photocards de este estilo.
- Hay photocards lenticulares que también cuentan con estilos Y2K y hologramas, pues al ser de este tipo, sus colores son de cierto modo enfocados en este tipo de diseño, mismos que puedes encontrar en Animate Internacional, donde los paquetes oficiales cuentan con tres distintas.
- Las Photocards de KPop Demon Hunters V2 pueden ser una gran alternativa, pues este paquete importado de Corea cuenta con 27 tarjetas distintas y 3 de ellas son especiales con diseños holográficos poco comunes, mismas que en México no son tan comunes.