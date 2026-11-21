Si conoces a una gran fan de la película de KPop Demon Hunters y no sabes qué regalarle, checa estas opciones de photocards dentro de esta nota que seguramente amarán pues no solo son diseños poco comunes, sino que se tratan de algunas de las colecciones más buscadas.

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Si hay algo que caracteriza a las photocards son sus diseños únicos, pero, ¿qué hay de los materiales de estas? Por ello, te presentamos estos modelos retro y Y2K que muy pocas fans de la película de Las Guerreras KPop conocen y que no son nada complicadas de conseguir, sobre todo en tiendas en línea, aunque es importante que verifiques con qué tipo de comercio estás comprando.

Photocards holográficas de KPop Demon Hunters