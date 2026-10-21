4 ideas de photocards de Huntrix tipo POB para una verdadera fan de KPop Demon Hunters
Coleccionar artículos de KPop Demon Hunters es una misión emocionante, sobre todo con piezas fuera de lo tradicional, como tarjetas POB con Mira, Rumi y Zoey.
Las photocards son uno de los artículos favoritos para los amantes del K-Pop, en especial para los que disfrutan de coleccionar artículos únicos que demuestren su pasión. Y en el universo de las KPop Demon Hunters, un modelo muy llamativo son los que están inspirados en el concepto "POB" y que son la alternativa perfecta para tener tarjetas de Huntrix únicas.
Merch de KPop Demon Hunters: 4 diseños de photocards estilo POB con la temática de Huntrix
Tarjetas individuales con estilo de idol. Si ya llevas tiempo en el fascinante mundo del KPop, entonces sabes que las photocards de idols famoos son muy codiciadas en las tiendas. Así que puedes conseguir varias piezas que tengan a las protagonistas posando como auténticas estrellas. Considera que estas ediciones se agotan rápido y si las consigues, es mejor ponerlas en un álbum para que no se maltraten.
- Photocards de KPop Demon Hunters con efecto brillante. El término "POB" se refiere a "Pre-Order Benefit", lo que significa que son piezas exclusivas que, en muchas ocasiones, vienen incluidas como regalo al momento de comprar un álbum o producto especial. Por lo que suelen tener diseños llamativos y no tan comunes, como textura brillante o de efecto holográfico, que en las tarjetas coleccionables de Huntrix se verá espectacular.
Tarjetas coleccionables con escenas icónicas de las "Guerreras KPop". Para las fans que no tienen a solo una favorita, están las photocards que reúnen a las KPop Demon Hunters en un solo modelo y se inspiran en sus mejores momentos sobre el escenario. Y si no quieres que se vean repetidas en tus álbumes, busca diferentes escenas donde Mira, Rumi y Zoey aparezcan resplandecientes.
- Photocards de Huntrix en diferentes tamaños. Si quieres que tu colección de photocards de las "Guerreras KPop" sea totalmente distinta a las demás y que demuestre lo mucho que te gusta la película, está la opción de conseguir tarjetas con tamaños aleatorios. De esta manera, conservarás la esencia de estos artículos, pero tendrán un toque personalizado con el que serás la envidia de otras fans de KPop Demon Hunters.