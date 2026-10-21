4 ideas de photocards de Huntrix tipo POB para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Las photocards son uno de los artículos favoritos para los amantes del K-Pop, en especial para los que disfrutan de coleccionar artículos únicos que demuestren su pasión. Y en el universo de las KPop Demon Hunters, un modelo muy llamativo son los que están inspirados en el concepto "POB" y que son la alternativa perfecta para tener tarjetas de Huntrix únicas.

Merch de KPop Demon Hunters: 4 diseños de photocards estilo POB con la temática de Huntrix