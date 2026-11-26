Si quieres sorprender a una gran fan de KPop Demon Hunters pero no sabes cómo, puedes aprovechar este Black Friday y comprar algunos de los artículos más buscados esta temporada como lo son las bolsas con la temática de los personajes principales de la película como lo son HUNTR/X y los Saja Boys.
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En el último año y medio esta película ha tenido una gran popularidad, por lo que en esta ocasión te compartiremos un listado de bolsos de Las Guerreras KPop aprovechando los descuentos del Black Friday 2026, en donde probablemente podrías encontrar algún artículo ideal para una gran fanática de la película.
Bolsas de la película KPop Demon Hunters oficiales que podrás encontrar a buen precio en el Black Friday
Hoy en día hay una gran alternativa de bolsos de la película de KPop Demon Hunters que van acorde a la edad y necesidades de las niñas, pues hay algunas con diseños llamativos y otras más un tanto más simples.
- Hay bolsas estilo “Tote” en H&M con diseños simples y sobrios para las niñas que prefieren las cosas más estilizadas y puedes encontrarlas en descuento, teniendo un precio de $289 en cualquiera de los dos diseños con Rumi, Mira y Zoey o Derpy.
- En tiendas como Zara puedes encontrar un pack de bolsas, la cuál está compuesta en dos partes y además de contar con un cordón, también tiene cierre, siendo una gran alternativa para reforzar su capacidad, además de que el diseño es en un tono rosa claro con las HUNTR/X y su precio no rebasa los $500.
- Si buscas algo un tanto más sofisticado, también Zara tiene una bandolera en color rosa claro con las inscripciones de KPop Demon Hunters, además de tener una correa morada y un llavero de Derpy, siendo tanto discreta como para verdaderas fans, misma que hoy tiene un precio de $800.
- Por otro lado, Miniso estrenó hace poco su colección de KPop Demon Hunters en la que hay diseños de tote bags con HUNTR/X donde podemos ver a Zoey, Mira y Rumi posando en la parte posterior.
- Miniso también lanzó un bolso con la forma de la cara de Derpy y sus colores vibrantes, lo que puede ser una gran alternativa para las niñas más intrépidas o que les gusta vestir colores intensos.