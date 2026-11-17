Si en casa hay alguien que no deja de cantar “Golden”, “Soda Pop” o “How It’s Done”, estos regalos podrían convertirse en sus favoritos de Navidad 2026 ya que el universo de KPop Demon Hunters continúa creciendo y ahora los amantes de esta exitosa película pueden llevar a sus personajes preferidos a todas partes gracias a los juguetes coleccionables de Jazwares.

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La colección incluye propuestas para diferentes gustos: desde los característicos Squishmallows que destacan por su textura suave, hasta pequeños peluches para decorar mochilas y blind bags que convierten cada obsequio en una verdadera sorpresa.

5 juguetes coleccionables de KPop Demon Hunters para regalar esta Navidad

1.- Squishmallows de KPop Demon Hunters

Los famosos peluches Squishmallows de textura ultrasuave también se suman a la fiebre de HUNTR/X. Entre los personajes disponibles en esta colección destacan Derpy, Sussie, Rumi y Jinu, con diferentes tamaños y diseños inspirados en la película.

Squishmallows de KPop Demon Hunters

2.- Vaso de ramen KPop Demon Hunters con peluche sorpresa

Si buscas un regalo que también tenga una experiencia de sorpresa este vaso miniatura inspirado en los recipientes de ramen coreano que esconde un peluche de aproximadamente cuatro pulgadas es ideal para obtener una de las figuras sorpresa.

Vaso ramen kpop demon hunters

3.- Peluches de KPop Demon Hunters

Rumi, Mira, Zoey y Jinu también tienen sus propias versiones de peluche los acules portan sus atuendos y características visuales fieles a las que aparecen en la película, por lo que son ideales para quienes quieren tener a sus integrantes favoritos de HUNTR/X o a los Saja Boys en su colección.

Peluches kpop demon hunters

4.- FlipAMallows de KPop Demon Hunters

Esta propuesta combina dos personajes en un solo peluche reversible. Los FlipAMallows tienen diseños de Rumi, Mira y Zoey y permiten cambiar de un personaje a otro con solo voltearlos.

Peluche reversible kpop demon hunters

5.- Llaveros de peluche de HUNTR/X

Para quienes prefieren llevar su afición a todas partes, los llaveros de peluche son una opción adorable. Las integrantes de HUNTR/X aparecen en versiones miniatura y afelpadas que puedes llevar en las mochilas, bolsas, llaves o estuches.