Durante esta época de festejos, intercambios y sorpresas, la Navidad de 2026 será una oportunidad para dejar sin palabras a los verdaderos fans y entrenadores Pokémon ya que la franquicia se encuentra celebrando tres décadas de historia y para sumarse a los festejos Jazwares cuenta en el mercado con diferentes colecciones de juguetes inspirados en Picachu y otros personajes que han acompañado a distintas generaciones

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Desde figuras de acción hasta pequeños coleccionables y sets interactivos, estas propuestas pueden convertirse en un regalo especial para quienes disfrutan descubrir nuevos Pokémon, recrear batallas o construir su propio equipo.

Algunas de estas alternativas llegarán próximamente al mercado mientras que otras ya se encuentran a la venta y se adaptan a diferentes gustos, desde quienes apenas comienzan su aventura como entrenadores hasta los fans que buscan ampliar su colección durante el 30 aniversario de Pokémon.

5 colecciones de juguetes Pokémon para regalar en Navidad 2026

1.- Pokémon Select

Para los pequeños entrenadores y coleccionistas que disfrutan los detalles, existen las figuras Selec su diseño con pequeños destellos hacen que se convierta en una pieza elegante. Además, es fiel a la animación.

Juguetes Pokémon para regalar en navidad

2.- Pokémon 30 aniversario

Una colección especial para conmemorar los 30 años de la franquicia. Entre sus propuestas destacan figuras con acabados brillantes y peluches de edición especial de personajes como Pikachu, Espeon, Vulpix y Morpeko. También hay paquetes de figuras de batalla con varios personajes clásicos.

Coleccionables Pokémon 30 Aniversario

3.- Clip ‘N’ Go

Esta opción es ideal para los pequeños o para quienes quieren convertirse en entrenadores Pokémon. Estos sets incluyen una figura de batalla de dos pulgadas y una Poké Ball donde puede guardarse el personaje. Algunos modelos también pueden sujetarse a un cinturón.

Juguetes Pokemon para regalar en Navidad 2026

4.- Squish-a-longs

Los personajes de Pokémon llegan en formato mini con estas figuras coleccionables de aproximadamente una pulgada. Entre las opciones están los sets Pokémon Center y Camping Adventure, que incluye pequeños escenarios, accesorios y varios personajes. Debido a su mini tamaño es ideal para colocar cada personaje en los dedos y ocuparlos como títeres de esta forma los menores dejarán crecer su imaginación con historias que ellos mismos creen.

Juguetes Pokémon

5.- Play ‘N’ Display Case

Este estuche portátil permite almacenar más de 35 figuras de batalla de dos pulgadas, además de incluir una arena en la parte superior para recrear enfrentamientos y exhibir a los Pokémon favoritos. También es una forma practica para trasladar l aventura de un lugar a otro.