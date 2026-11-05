Esta Navidad 2026 es una buena oportunidad para sorprender a los seguidores de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con un detalle relacionado con los protagonistas de este anime, ya sea los cazadores, pilares o demonios. En el mercado existe una amplia variedad de figuras de colección y las cuales se adaptan perfectamente a un verdadero fan de las aventuras de los cazadores de demonios.

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Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke son algunos de los personajes que pueden protagonizar estos regalos. Lo mejor es que no necesitas conocer todos los detalles del anime para elegir una figura , ya que solo basta con identificar cuál es el personaje favorito de esa persona que deseas sorprender.

Ideas de muñecos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que puedes regalar en Navidad

1.- Figura de Tanjiro Kamado:

Una figura de colección que es ideal para cualquier amante de este anime es la del protagonista Tanjiro Kamado. Puedes buscar una figura de aproximadamente 14 a 20 centímetros, con su característico uniforme de cazador, aretes hanafuda y espada Nichirin.

Debido a que es el protagonista principal existe una amplia variedad de figuras en diferentes posturas, poses de pelea o con otros personajes. Una de estas figuras puedes encontrarlas en tiendas departamentales con un precio aproximado de 200 pesos en adelante.

2.- Nezuko Kamado

Una figura clásica de colección es un Funko Pop de Nezuko Kamado y su característico bambú en la boca y su cabello oscuro con puntas anaranjadas, Nezuko es una excelente alternativa ya que al ser hermana del protagonista se convierte en una de las figuras más cotizadas por su amplia gama de figuras. Una figura Funko Pop puede ser ideal para quienes disfrutan coleccionar personajes en su caja original.

3.- Zenitsu Agatsuma

Zenitsu Agatsuma: para quienes aman las batallas y la Respiración del Trueno un muñeco de este adorable y rudo personaje se convierte en una alternativa ideal para regalo ya qie destaca por representar al cazador de demonios con su característico cabello amarillo y su uniforme.

4.- Inosuke Hashibira

Un peluche oficial del personaje de la máscara de jabalí es otra gran elección.