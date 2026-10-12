Los mejores 4 funkos de Nezuko Kamado para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer

Si buscas un regalo especial para alguien que disfruta del anime, especialmente de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, un funko de Nezuko Kamado es una de las mejores opciones. Este personaje destaca por ser uno de los favoritos debido a su gran personalidad y su tierna apariencia, así como su impresionante historia. A continuación, te compartimos 4 ideas de funkos para regalar que cualquier seguidor del manga creado por Koyoharu Gotouge amará.

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4 funkos de Nezuko Kamado para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

El personaje de Nezuko Kamado es tan versátil que existen diversas versiones de su figura en Funko Pop! Estas van desde su clásica apariencia hasta ediciones especiales, con un acabado único. ¡Checa estas 4 opciones que cualquier fan estaría encantado de sumar a su colección!

1. Nezuko Kamado versión clásica

Sin duda, una de las opciones más reconocibles para los fans y no tan fans de la serie. Este diseño incluye su característico kimono rosa con el bozal de bambú que lleva en la boca. Se trata de una de las versiones del anime más fáciles de identificar, por lo que es el regalo ideal para alguien que apenas va comenzando con su colección.

Versión clásica de Nezuko Kamado | Crédito: Funko Pop!

2. Nezuko Kamado versión demonio

La versión demonio de Nezuko Kamado no puede faltar en ninguna colección. Esta figura representa el lado más oscuro y poderoso del personaje, pues se trata de su versión con más fuerza. Por ello cuenta con diversas marcas en el cuerpo y una apariencia mucho más seria. Es la alternativa perfecta para los amantes de las escenas de acción. Este funko, sin duda, destacará sobre el resto de las figuras de cualquier colección.

Versión demonio de Nezuko Kamado | Crédito: Funko Pop!

3. Nezuko Kamado versión humana

Se trata de uno de los funkos más tiernos y adorables. Es perfecto para quienes quieren recordar cómo solía ser la icónica protagonista antes de convertirse en demonio. Esta figura cuenta con su vestimenta tradicional, alineada a una faceta más tranquila que, sin duda, nos recuerda el gran vínculo con su hermano, Tanjiro Kamado. Es una figura sencilla, pero con una gran carga emocional.

Versión humana de Nezuko Kamado | Crédito: Funko Pop!

4. Nezuko Kamado edición Sumi-Ink

Si buscas algo diferente a las figuras tradicionales esta opción es perfecta. Su acabado está inspirado en la estética de la tinta japonesa, por lo que se trata de un diseño más artístico y con un estilo visual único que recuerda a las ilustraciones hechas con pincel. Es perfecto para cualquier tipo de colección.