Los mejores 4 funkos de Demon Slayer para regalar a un verdadero fan de Kimetsu no Yaiba

Si buscas un regalo para alguien que realmente disfruta de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, los Funko Pop! son la opción ideal. Se trata de uno de los obsequios más sencillos de conseguir, pero también son súper llamativos y especiales. Estas figuras coleccionables convierten a algunos de los personajes más queridos del anime en pequeñas figuras decorativas que pueden lucir en cualquier parte del hogar u oficina. Aquí te compartimos los mejores 4 funkos de la serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge que, sin duda, encantarán a cualquier fan.

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4 funkos de Demon Slayer para regalar a un verdadero fan de Kimetsu no Yaiba

1. Tanjiro Kamado

El protagonista de la historia. Sin duda, el personaje más popular del anime. Se caracteriza por su emblemática espada, su uniforme de cazador de demonios y su famoso haori a cuadros verdes y negros, y este Funko Pop! lo representa a la perfección. Se trata de una gran elección para quien quiera tener en su colección al personaje principal de la aventura.

Funko pop! de Tanjiro Kamado de Demon Slayer | Crédito: Funko Pop!

2. Nezuko Kamado

Se trata de la hermana menor de Tanjiro, además de ser otro de los personajes favoritos de los seguidores de la serie. Su diseño destaca por su característico kimono en color rosa, su cabellera larga y negra y el pequeño bozal de bambú que lleva en la boca. Este Funko puede ser un detalle especial para cualquier fan de la serie, especialmente para quiénes buscan representar la relación entre dos hermanos.

Funko Pop! de Nezuko Kamado de Demon Slayer | Crédito: Funko Pop!

3. Zenitsu Agatsuma

A diferencia de Nezuko y Tanjiro, Zenitsu es un cazador más tímido y con mucho miedo. No obstante, cuando cae inconsciente, logra despertar su verdadero potencial, lo que lo llevó a ganarse el cariño de miles de seguidores. Su característico cabello amarillo y su uniforme con detalles anaranjados hacen que esta figura sobresalga fácilmente dentro de cualquier colección, convirtiéndola en el regalo perfecto.

Funko Pop! de Zenitsu Agatsuma de Demon Slayer | Crédito: Funko Pop!

4. Inosuke Hashibira

El inseparable compañero de aventuras de Tanjiro y Zenitsu. Entre sus características más llamativas se encuentra su máscara con forma de jabalí. Este Funko Pop! es la alternativa perfecta para cualquier colección dedicada a los protagonistas de Demon Slayer. Además, su símbolo del jabalí le añadirá un plus a la decoración.