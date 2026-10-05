Los 3 mejores funkos de Monkey D. Luffy para regalar a un verdadero fan de One Piece

El entretenimiento tiene muchas aristas que alimentan universos de imaginación. La literatura, la televisión, el cine y los videojuegos se han encargado de entretener a grandes y chicos de diferentes generaciones y darle lugar a la producción de juguetes y funkos ampliamente buscados.

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Todo está unido del entretenimiento y el fanatismo que despiertan algunas producciones. Es por eso que, en el caso de los funkos, son figuras muy populares que muchos atesoran en sus hogares más allá de utilizarlos como un producto para divertirse.

Los mejores funkos de Monkey D. Luffy

Es en este marco que hoy ponemos especial atención sobre los funkos inspirados en el aclamado manga y anime One Piece que fue creado por Eiichiro Oda en 1997. En esta historia, Monkey D. Luffy es el protagonista principal de la saga por lo que los juguetes y funkos que lo representan son de los más buscados.

A continuación, te daremos a conocer cuáles son los mejores funkos de Monkey D. Luffy para regalar a un verdadero fan de One Piece:

1. Funko Pop One Piece Luffy Gear Five: Representa la cima del poder de Luffy al despertar su fruta del diablo durante la batalla en Wano. Recrea sus llamativos cabellos blancos y la textura de nube que caracteriza a esta forma liberada.

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2. Funko Pop! - One Piece - Snakeman Luffy #1266: Inspirado en el enfrentamiento en Whole Cake Island, captura la postura dinámica y alargada de su velocidad máxima en combate.

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3. Funko Pop One Piece Red Hawk Luffy Aaa Anime Exclusive: Un emotivo homenaje a su hermano Ace, muestra a Luffy desatando un puñetazo envuelto en llamas con acabados translúcidos.