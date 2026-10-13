Los mejores 4 funkos de Zenitsu Agatsuma para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer

¿Estás en busca de un regalo para un amante de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Aquí te tenemos la solución: ¡Un Funko Pop! de Zenitsu Agatsuma! Uno de los personajes más infravalorados de la serie. Las distintas versiones de esta figura destacan por su emblemático cabello amarillo y poses que emanan cierto nerviosismo y fuerza al momento de luchar contra demonios. Checa estas 4 ideas de funkos que cualquier fan de la serie querrá tener en su colección.

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4 funkos de Zenitsu Agatsuma para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

Zenitsu se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los amantes de la serie debido a su personalidad tranquila y nerviosa, así como su fuerza inigualable para luchar contra demonios cuando más lo necesita. A continuación, 4 ideas de funkos inspirados en diversas escenas de este famoso cazador:

1. Zenitsu Chase

Sin duda uno de los funkos más llamativos de este personaje. La versión Chase destaca sobre cualquier otra debido a que el cabello dorado del personaje y los efectos de rayos de la figura brillan en la oscuridad, haciendo referencia al momento en el que Zenitsu libera el poder de su Respiración de Rayo mientras duerme. Se trata de una de las elecciones más buscadas por los amantes de la serie.

funkos de Zenitsu Agatsama Demon Slayer - versión Chase | Crédito: Funko Pop!

2. Zenitsu versión clásica

Una elección clásica pero igual de llamativa. Este diseño está inspirado en la versión habitual del personaje, con su característico uniforme de cazador de demonios y su cabello amarillo. Esta figura combina a la perfección con otros personajes del manga y puede lucir genial sobre un escritorio o repisa. Es perfecta para quienes van iniciando con su colección.

funkos de Zenitsu Agatsama Demon Slayer - versión clásica | Crédito: Funko Pop!

3. Zenitsu versión Sumi-Ink

Si buscas un acabado completamente diferente que sobresalga del resto de tu colección, esta es la opción ideal. Se trata de la versión Sumi-Ink de Zenitsu, la cual está inspirada en el famoso estilo de ilustración japonés con tinta. Este funko puede agregar un toque artístico que contrarresta con los colores de otras figuras tradicionales. Es la elección perfecta para los amantes del anime y el arte japonés.

funkos de Zenitsu Agatsama Demon Slayer - versión Sumi Ink | Crédito: Funko Pop!

4. Zenitsu con Kimono

Este funko con Kimono es otra gran alternativa para sorprender a los seguidores de la serie. La vestimenta le da un encanto especial. Además, se trata de una elección diferente que sí o sí resaltará en la colección de cualquier amante de Demon Slayer.