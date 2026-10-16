4 funkos de “La Casita del Terror” de Los Simpson, perfectos para regalar en Halloween

Una de las temporadas favoritas de los amantes de Los Simpson llegó: Halloween. Esta época del año es de las preferidas por los fans de la serie animada, ya que se trata del momento ideal para maratonear “La Casita del Terror”, que son una serie de especiales basados en películas e historias de horror. Si estás pensando en sorprender a un seguidor de la caricatura, aquí te compartimos 4 funkos inspirados en este famoso especial que, sin duda, cualquier fan de Springfield amará.

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4 funkos de “La Casita del Terror” de Los Simpson, perfectos para para sorprender a un fan de la serie en Halloween

Estas figuras son ideales para empezar una colección basada en tus personajes favoritos, pues se trata de opciones que combinan a la perfección el humor de la serie con lo mejor de las cintas de terror, por lo que también sirven de decoración en esta spooky season. ¡Echa un vistazo a nuestras recomendaciones!

1. Homero versión La Parca

Sin duda, uno de los personajes más reconocidos en la famosa serie de “La Casita del Horror”. Se trata de Homero caracterizado de La Parca. Su apariencia le da un toque único al padre de familia de Springfield, además de ser la opción ideal para quienes disfrutan de los personajes clásicos del terror.

Funkos de Los Simpson: Homero versión Parca | Crédito: Funko Pop!

2. Maggie versión Bruja

Una de las opciones más tiernas y adorables: ¡Maggie caracterizada de brujita! Esta figura destaca por combinar la tierna apariencia de la bebé de la familia con uno de los personajes más populares de Halloween. Lo mejor de esta opción es que brilla en la oscuridad, lo que añadirá un toque único a la decoración del lugar.

Funkos de Los Simpson - Maggie versión Bruja | Crédito: Funko Pop!

3. Bart versión La Mosca

Este funko representa una de las transformaciones más llamativas de los especiales de “La Casita del Terror”. Se trata de la opción perfecta para quienes prefieren colecciones un poco más extravagantes, pues combina humor con ciencia ficción y un toque de horror. ¡Es ideal para Halloween!

Funkos de Los Simpson - Bart versión La Mosca | Crédito: Funko Pop!

4. Flanders versión Demonio

Este funko es de los favoritos de muchos, pues el agradable Ned Flanders deja de lado su imagen buena y bondadosa para convertirse en todo un demonio, por lo que se trata de la figura perfecta si lo que buscas es darle un toque más oscuro a tu colección.