OFICIAL: Azteca 7 pasará ‘Las Casitas del Terror’ de Los Simpson, fecha en la que inicia el maratón y hora para poder ver los especiales de Halloween GRATIS y ONLINE

Estamos a escasas semanas de Halloween y las vibes tenebrosas comienzan a sentirse. Como en Azteca 7 nos encanta consentirte, traemos para ti los mejores episodios de “Las Casitas del Terror” de Los Simpson, para que disfrutes de la Spooky Season cómo se debe. A partir del próximo lunes, 19 de octubre, los fans del horror y los dibujos animaos podrán disfrutar de estos emblemáticos capítulos a través de nuestro canal de televisión, en punto de las 5:00 p.m. (hora del centro de México),

También te puede interesar: De El Resplandor a It: 7 capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson que son parodias completas de películas; míralos este Halloween

¿A qué hora pasan “Las Casitas del Terror” de Los Simpson en Azteca 7?

El especial de Halloween de Los Simpson podrá disfrutarse completamente GRATIS a partir de este lunes, 19 de octubre, por la señal de Azteca 7. Solo necesitas sintonizar tu televisor en el Canal 7 en punto de las 5:00 p.m. cualquier día de la semana, de lunes a jueves. Los viernes no te pierdas nuestra programación con las mejores películas.

¿Cómo y dónde ver “Las Casitas del Terror” GRATIS y ONLINE? Link para ver Los Simpson en línea

Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, no te preocupes. Nosotros llevamos el terror de Springfield a dondequiera que estés. Puedes disfrutar del especial de “Las Casitas del Terror” de Los Simpson de manera GRATUITA y ONLINE. Para hacerlo, accede a la señal en streaming disponible en nuestro sitio web oficial. Si lo prefieres, también puedes seguir nuestra programación a través de la app móvil de TV Azteca En Vivo. No hay pretexto para dejar pasar una tarde llena de diversión y un toque de horror.

“Las Casitas del Terror” de Los Simpson | Crédito: Crédito: 20th Century Studios

¿Qué son “Las Casitas del Terror” de Los Simpson?

“Las Casitas del Terror” se han convertido en una de las tradiciones más queridas por los fans de Los Simpson. Estos episodios ya son un clásico de temporada en la serie animada. A través de estos, se parodian películas clásicas del terror. Entre las parodias más populares se encuentra la versión de It de Tommy Lee Wallace y El Resplandor de Stanley Kubrick, por mencionar algunas.