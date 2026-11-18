Esta Navidad es temporada de intercambios y dar pequeños regalos para sorprender a quienes más quieres por eso este año puedes dar un hermoso detalle de Polly Pocket con colaboración con uno de los personajes más divertidos de la temporada, “El Grinch”.

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A través de un pequeño mundo lleno de sorpresas que se puede trasladar de un lugar a otro, esta edición promete conquistar a las verdaderas fans de las miniaturas y aventuras.Esta colaboración se ha vuelto una de las favoritas debido a que reúne dos universos muy queridos en un juguete que apuesta por los escenarios diminutos, los accesorios y las historias inventadas. Su diseño permite que las pequeñas exploren de Villa Quién y creen historias a lado del famoso personaje verde .

¿Cómo es el set de Polly Pocket de “El Grinch” y qué incluye?

El set de Polly Pocket por fuera tiene un diseño inspirado en el rostro de El Grinch, acompañado de un gorro navideño. Sin embargo, la sorpresa aparece cuando se abre, pues en su interior esconde una pequeña representación de Villa Quién, decorada con artículos relacionados con la Navidad.

Pero eso no es todo, ya que el set cuenta con los dos personajes principales en miniatura “El Grinch” y “Cindy Lou”. Además estas figuritas se complementan con varios accesorios como gorritos de Santa Claus, bufandas peluches etc.

Polly Pocek x El Grinch

¿Por qué es una opción de regalo navideño para niñas de 4 a 8 años?

Uno de los atractivos de este compacto es que no se limita a mostrar a los personajes, sino que invita a crear historias a partir de sus escenarios y accesorios.

Para las niñas de 4 a 8 años, puede ser una alternativa para disfrutar del juego, estimular la imaginación, representar situaciones navideñas y construir sus propias aventuras con los personajes. Además, su formato compacto permite guardarlo y llevarlo a diferentes lugares.

La colaboración también puede llamar la atención de quienes disfrutan coleccionar juguetes en miniatura o son admiradoras de El Grinch y Polly Pocket.

De esta manera, el compacto se suma a las opciones de regalos para Navidad 2026, especialmente para quienes buscan un juguete temático que combine personajes, accesorios y diversión en un solo estuche.