Bluey tendrá figuras Polly Pocket, perfectas para regalar en Navidad 2026 a una niña de 4 a 8 años: dónde comprarlas en México

La popular serie infantil sobre las aventuras de Bluey y Bingo se unió con Polly Pocket para lanzar un universo en miniatura de las travesuras de las hermanas Heeler, esta colaboración ha comenzado a llamar la atención de los seguidores y coleccionistas, pero sobre todo de aquellos que buscan sorprender en esta temporada navideña 2026.

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El juguete que combina el encanto de los clásicos compactos de Polly Pocket con algunos de los escenarios y objetos más reconocidos de la caricatura podría ser una excelente opción para sorprender a grandes y pequeños.

¿Dónde comprar el compacto de Polly Pocket y Bluey en México?

En Estados Unidos, el juguete está disponible exclusivamente en Target, tanto en tiendas físicas como en su página oficial. Sin embargo, para México se puede conseguir en algunos supermercados o tiendas departamentales bajo el nombre de Polly Pocket Set de Juego Compacto Bluey.

¿Cómo es el juguete de Bluey?

Esta colección tiene la apariencia del pequeño vehículo que aparece en la serie, destaca por sus colores lila, verde y amarillo pastel y tener las imágenes de las hermanas Heelery. Al abrir el estuche se ven diferentes espacios de la casa de Bluey y Bingo: la cocina, el dormitorio, el baño y el patio trasero.

El set incluye las micromuñecas de Bluey y Bingo, además de siete accesorios inspirados en la caricatura, entre ellos Chattermax, Jeremy el Gnomo, un automóvil, un tobogán y un pastel de pato. También cuenta con elementos interactivos como un árbol desplegable, una cama elástica miniatura y un horno que se abre.

¿Cómo ayuda el juguete de Polly Pocket x Bluey en menores de 4 a 8 años?

Está recomendado para niñas y niños a partir de los 4 años. Además de ser un regalo atractivo para Navidad, favorece varios beneficios entre los menores al momento de jugar como la creatividad y la imaginación, pues permite inventar historias, recrear escenas y desarrollar juegos de simulación.

Por su tamaño compacto, también es una alternativa para llevar las aventuras de Bluey y Bingo a diferentes lugares. Eso sí, contiene piezas pequeñas, por lo que se recomienda respetar la edad indicada por el fabricante y la constante supervisión de un adulto.