Estamos frente a una de las temporadas más esperadas del año (al menos para los más chicos) pues de cara a Navidad, hay una gran variedad de juguetes y artículos que podrían conquistarlos este año, tal como lo son las figuras de Polly Pocket, quien año con año nos trae colaboraciones imperdibles.

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Una de las colecciones de Polly Pocket que no te puedes perder por nada este 2026 este año y que son ideales para regalar en Navidad es la colección de KPop Demon Hunters, El Grinch, Harry Potter e incluso caricaturas especiales como los es Bob Esponja, por lo que te diremos todo lo que debe de saber.

Juguetes de Polly Pocket ideales para regalar en Navidad a niñas y niños

Sin duda una de las colecciones de Polly Pocket más buscadas este año será la de KPop Demon hunters pues aunque puedes conseguir cada figura de manera individual, también hay sets distintos donde puedes encontrar a las HUNTR/X, Rumi, Mira y Zoey y por otro lado está Jinu, Mystery, Romance, Abby y Baby quienes forman parte de los Saja Boys e incluso puedes encontrar a Bobby y a las mascotas especiales de Derpy o Sussie.

Polly Pocket x KPop Demon Hunters Muñecas de KPop Demon Hunters ideales para regalar en Navidad.

Otra colección imperdible es la de El Grinch, uno de los personajes más queridos del Doctor Seuss y claro, de la temporada. Este pequeño set cuenta con la figura de El Grinch y su amiga, Cindy-Lou Who, los protagonistas que llevan a Villa Quien el verdadero significado de la festividad.

El Grinch x Polly Pocket Colección del personaje de El Grinch por Polly Pocket.

Harry Potter será uno de los personajes más buscados en las próximas semanas pues su serie está por llegar a streaming y si era un personaje ya consolidado, se espera que su popularidad regrese a estar por los cielos. El Harry Potter Hogwarts Collector recrea los elementos más característicos del castillo, además de que inlcuye a Harry, Hermione, Ron, Dumbledore y McGonagall.

Harry Potter x Polly Pocket Set de Harry Potter y la Piedra Filosofal de Polly Pocket

Por último, el set de Bob Esponja es un estuche con la tierna forma de su cara y dentro de él podemos encontrar las figuras del mismo Bob, Patricio y Gary así como más accesorios típicos del personaje amarillo donde destacan sus lentes, sus red para atrapar medusas, su caracola mágica y un cofre del tesoro.