Dentro del universo del coleccionismo existe todo un mundo de piezas coleccionables de todos los tamaños, posturas y materiales, siendo una de las más populares aquellas que llegan a medir 6 pulgadas. Por ello, ahora, si lo que buscas es comenzar una colección de figuras de acción del universo de KPop Demon Hunter, puedes apostar por una pieza de Rumi, Mira, Jinu y Abby, con alturas de entre 6.2 y 6.8 pulgadas.

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4 figuras oficiales de 6 pulgadas o más de las Guerreras del KPop

Estas son cuatro ideas pensadas para comenzar cualquier colección en forma inspirada en el universo de las Guerreras del KPop. Cada una de estas piezas mide entre 6 y 6.8 pulgadas y cuenta con extremidades articuladas, piezas removibles y accesorios.

Figura de acción oficial de Rumi de 6.2 pulgadas - HUNTR/X: Esta figura cuenta con al menos 21 puntos de articulaciones; además, viene con articulaciones, rostros y manos intercambiables, una espada de los cuatro tigres y demás accesorios.

Figura de acción oficial de Rumi de 6.2 pulgadas - HUNTR/X

Figura de acción oficial de Mira de 6.2 pulgadas - HUNTR/X: Esta pieza de colección cuenta con 18 puntos de articulaciones; además, llega con una espada de luna curva, piezas intercambiables y accesorios de comida.

Figura de acción oficial de Mira de 6.2 pulgadas - HUNTR/X

Figura de acción oficial de Jinu de 6.7 pulgadas de los Saja Boys: La figura de Jinu cuenta con al menos 18 puntos de articulaciones, micrófonos, gafas y un set de accesorios intercambiables.

Figura de acción oficial de Jinu de 6.7 pulgadas de los Saja Boys

Figura de acción oficial de Abby de 6.8 pulgadas de los Saja Boy: Esta pieza coleccionable cuenta con 18 puntos de articulaciones, dos rostros adicionales y cuatro manos intercambiables. Además, el set se presenta con accesorios y un atuendo de Soda Pop.

Figura de acción oficial de Abby de 6.8 pulgadas de los Saja Boy

Toma precauciones

Toma en cuenta que cada una de estas piezas puede variar, por lo que debes verificar su disponibilidad y accesorios antes de realizar la compra por los medios oficiales que prefieras.