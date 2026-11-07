Uno de los juguetes más populares para todas las edades son aquellos que se arman e impulsan nuestras habilidades motrices, y qué mejor si es para darles vida a las figuras de nuestros personajes favoritos. Por ello, ahora te contamos sobre unos sets de LEGO perfectos para regalar e incentivar la creatividad de tu pequeño fan de KPop Demons Hunters.

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4 Sets de LEGO inspirados en KPop Demon Hunters perfectos para incentivar la creatividad y las habilidades motrices

LEGO lanzó su primer set oficial inspirado en la película de Netflix y eligió a dos personajes que se ganaron el cariño de los espectadores: Derpy Tiger y Sussie Bird.

LEGO Derpy Tiger y Sussie Bird

Este es el primer set de LEGO oficial inspirado en el universo de KPop Demon Hunters, el cual incluye 825 piezas que te permitirán darle vida al tigre azul Derpy y a su compañera, la urraca Sussie. Este set es particular por permitir modificar las expresiones de Derpy Tiger

LEGO Derpy Tiger y Sussie Bird

¿Habrá más sets LEGO de KPop Demon Hunters?

Es importante determinar que LEGO ha confirmado diversas colaboraciones con la productora y comercializadora de la película, por lo que no se puede descartar que próximamente lleguen más sets inspirados en el filme.

¿Por qué regalar juguetes de construcción?

Si vamos más allá de la estética y la pasión que un set inspirado en el universo de KPop Demon Hunters puede provocar, los juguetes de construcción pueden convertirse en una actividad recreativa para todas las edades, pues al tener que seguir instrucciones se pueden afilar habilidades como la identificación de piezas, la paciencia y las habilidades motrices.

Además, este tipo de actividades son perfectas para compartir tiempo en familia. No obstante, debes considerar el rango de edades, ya que, por lo general, estos sets de construcción cuentan con piezas muy pequeñas que podrían generar problemáticas.