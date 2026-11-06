Las guerreras del universo de KPop Demons Hunters siguen llevando su universo más alla de su historia en el cine; por ello ahora te contamos sobre 4 juegos de mesa oficiales que inspirados en las idols y sus aventuras, como: Monopoly: KPop Demon Hunters, UNO: KPop Demon Hunters, Dobble: KPop Demon Hunters o Labyrinth: KPop Demon Hunters, juegos que son perfectos para regalar a tu pequeño fan.

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Monopoly: KPop Demon Hunters

De la mano de Hasbro, este clásico juego de mesa ahora cuenta con su versión de las cazadoras de demonios. Esta edición de colección permite a los jugadores visitar y adquirir algunos de los escenarios emblemáticos de la película, conseguir recompensas y conquistar el juego.

Monopoly: KPop Demon Hunters Hasbro

UNO: KPop Demon Hunters

Otro gran clásico de los juegos de mesa para las familias es el clásico UNO de Mattel, el cual cuenta con una versión inspirada en los Saja Boys. Este clásico combina su dinamismo con escenas y colores importados de la mítica película animada.

UNO: KPop Demon Hunters Mattel

Dobble: KPop Demon Hunters

Para aquellos que buscan un reto mayor, enfocado en la observación y la rapidez. Asmodee apostó por un calisco Dobble inspirado en los personajes, objetos y elementos de la película. Este juego tiene como reto encontrar el símbolo que repite entre dos cartas antes de que otro participante lo haga.

Dobble: KPop Demon Hunters Asmodee

Labyrinth: KPop Demon Hunters

Este clásico juego de laberintos fue adaptado por Ravensburger para revivir el universo de las Guerreras del KPop. En esta edición, los participantes deben modificar los cambios de tablero para encontrar al personaje que su carta requiere.

Labyrinth: KPop Demon Hunters Ravensburger

¿Dónde conseguir los juegos oficiales?

Cualquiera de estos cuatro juegos de mesa inspirados en KPop Demon Hunters, puedes encontrarlos de manera oficial desde las distintas tiendas en línea de las marcas que les han dado vida.Toma en cuenta verificar la información para evitar complicaciones a la hora de realizar tu compra.