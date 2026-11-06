Guillermo del Toro y la película con la que promete volver a México: “El día que ese proyecto se concrete, regreso a México para filmarlo”

Los mexicanos que aman el cine sueñan con el regreso de Guillermo del Toro al cine mexicano. Esto se debe a que en diversas oportunidades el cineasta ha manifestado su deseo de filmar en español y en México una vez más, pero solo si logra concretarse la oportunidad de filmar la adaptación cinematográfica basada en la novela Al filo del Agua de Agustín Yáñez.

¿Por qué le gustaría a Guillermo del Toro filmar en México?

El cineasta tapatío le gustaría mucho realizar una historia en español con estética profunda, oscura y muy arraigada a la identidad y los rincones de nuestro país. Obviamente, esto llega de su profunda conexión con México, a pesar de que la mayoría de sus películas ya son hechas en territorio extranjero. Eso no quita que el famoso actor apoye constantemente el cine mexicano y la idea de desarrollar más talentos que salgan de su país de origen.

Guillermo del Toro (Reuters)

¿Cuándo fue la última vez que filmó en español?

La última vez que Guillermo del Toro filmó una película en español fue con El laberinto del Fauno, la cual se estrenó en 2006. Desde entonces ha trabajado en producciones internacionales, siendo las más populares La Forma del Agua, Pinocho y Frankenstein. Un nuevo largometraje en su idioma natal podría ser muy significativo para su carrera y más aún si se logra en tierras mexicanas.

¿Guillermo del Toro ya confirmó su regreso a México?

Aunque quisiéramos, esta no es una confirmación. El proyecto solo es una idea del director mexicano; ni siquiera está financiado y mucho menos en producción. Pero para muchos es suficiente con saber que Guillermo del Toro sueña con llevar a cabo este filme. Por eso es que este tema siempre da mucho de qué hablar. El día que este proyecto llegue a concretarse, será una celebración para todos los mexicanos.