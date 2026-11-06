¿Alguna vez te ha pasado que a nadie le gusta una de tus películas favoritas y que incluso poco después por algún motivo se vuelve moda y ahora es bien recibida? Este fenómeno es bastante común en Hollywood, sobre todo en películas que hoy son ya consideradas como “obras de culto”, pues en su tiempo no lograron tener el impacto que se esperaba, pues con 30 millones de presupuesto, únicamente llegaba a recaudar 17 en su estreno.

Una de esas películas sin duda es Balde Runner, una obra que a día de hoy parece tenerlo todo para ser una de las más populares pero que en el año de 1982 tras el gran auge de Star Wars y el cine “espacial” creciente cuando se estrenó, aunque terminó siendo un rotundo fracaso en taquilla por distintos motivos puntuales, como su competencia, la distribución y la recepción de la crítica.

¿Por qué Balde Runner fracasó en taquilla?

Hablar de Balde Runner hoy es mencionar una película casi “adelantada” a su época, pues juntaba elementos como la acción, ciencia ficción, neo-noir y cyberpunk y aunque hoy son elementos que suenan bastante atractivos, la realidad es que mezclar todo esto hace más de 40 años resultó poco fácil de digerir para la audiencia.

Si bien, la película tenía un tono sombrío, esta fue considerada como “pretenciosa” y lenta en su época, además de que ese mismo verano se estrenó E.T., otra película mucho más amigable, menos compleja y con personajes de otras galaxias, lo que terminó por desvirtuar a Balde Runner.

Para hacer esta película más digerible y entendible, se añadió una explicación / narración de Ford Harrison, misma que hizo sin ánimos y se tuvo que cambiar el final, forzando uno que poco tenía que ver con la narrativa que se había trabajado.

Blade Runner ¿Por qué Blade Runner fue un fracaso de taquilla antes de convertirse en un clásico? (Pinterest)

Balde Runner, una película de culto

Años después de su estreno, fue que esta obra de Ridley Scott logró asentarse dentro de la cultura, pero no fue hasta que se pudo rentar para ver, dejando poco a poco gestar la leyenda en que se convertiría y que 35 años después nos daría una secuela que fue igual de aclamada que la primera (aunque esta sí en su época).

Con un creciente cine de ciencia ficción y todo un mercado por descubrir en los 80’s y 90’s, Blade Runner se posicionó como una de las historias que todo fan del cine quería ver pues no era tan convencional como lo que se veía comúnmente.