James Clear, autor de Hábitos atómicos: “Tus hábitos son la forma en que encarnas una identidad”

La frase, “Tus hábitos son la forma en que encarnas una identidad”, es una reflexión de James Clear, el exitoso autor del libro “Hábitos atómicos”. Si estás buscando inspiración para superarte y ser mucho más disciplinado este autor tiene un mensaje profundo que nos enseña que una sola acción no cambia tu personalidad. El verdadero impacto está en el hecho de repetir comportamientos y dedicarles el suficiente tiempo para mantenerlos.

¿Que enseña James Clear en el libro de Hábitos atómicos?

Puede que con lo que te hemos explicado de una de las frases más destacables de su exitoso libro, haya surgido tu interés por conocerlo mejor. Habítos atómicos fue publicado en 2018 y en el autor explica que lo cambios duraderos no dependen exclusivamente de perseguir los resultados, sino de transformar los sistemas y los comportamientos que nos llevan a ellos.

Los hábitos son el primer paso para conseguir objetivos. ((Especial/Canva))

¿Cuáles son los tres nivele de cambio según James Clear?

El autor distingue tres niveles de cambios importantes en las personas: los resultados que queremos conseguir, los procesos que seguimos para obtenerlo y la identidad que deseamos construir. A lo que se refiere es que debemos comenzar por preguntarnos qué tipo de persona queremos ser y después respaldar esa respuesta con pequeñas acciones. Así en lugar de concentrarse en una sola cosa como podría ser terminar un libro, puedes trabajar para convertirte en alguien que disfruta leer.

¿Cómo aplicar esta filosofía en tu vida diaria?”

Ahora bien, si quieres comenzar a aplicar estas cosas en tu vida diaria debes tener presente que lo primero es tener claro qué clase de persona quieres llegar a ser. Una vez lo tengas claro elige una acción pequeña con la cual continuar para dedicarle unos cuantos minutos al día. Para finalizar repite una y otra vez sin pensar constantemente en mejorar o ser perfecto. Es mejor ir resolviendo poco a poco que abandonarlo.