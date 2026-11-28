El fenómeno de KPop Demon Hunters también llegó al mundo de los artículos coleccionables, con productos de imágenes de los personajes favoritos de la película. Entre las opciones disponibles en tiendas digitales destacan las 4 tarjetas de los Saja Boys edición especial, así como la energy para una verdadera fan.

La marca KAYOU cuenta con productos licenciados de esta franquicia, entre ellos colecciones con diferentes acabados, categorías de rareza y diseños dedicados a los integrantes del grupo. También existen propuestas de vendedores independientes con laminados de brillantina y presentaciones individuales, así como las 4 photocards de segunda mano: desde TWICE hasta BLACKPINK.

4 tarjetas de Saja Boys edición especial para las verdaderas fans de KPop Demon Hunters 4 tarjetas de Saja Boys edición especial para las verdaderas fans de KPop Demon Hunters (Sitio web: Kayou)

Tarjetas Saja Boys edición especial

1. Jinu Legacy Rare: Una de las alternativas para quienes prefieren a Jinu es la pieza identificada como LR-001, perteneciente a la categoría Legacy Rare de la colección Energy Edition de KAYOU. Esta clasificación corresponde a una línea exclusiva de Saja Boys y forma parte de una serie que reúne seis diseños dentro de esa categoría.

2. Baby Saja Legacy Rare: Baby Saja también tiene un espacio dentro de la categoría Legacy Rare. Su referencia corresponde al modelo LR-002, una de las seis piezas que KAYOU destinó exclusivamente a los integrantes de esta agrupación. Pertenece a la misma colección Energy Edition, cuya primera serie llegó al mercado en junio de 2026.

3. Abby Legacy Rare: Otra opción es Abby, quien aparece dentro de la misma selección con el identificador LR-003. Esta pieza forma parte de los diseños dedicados a los cinco integrantes individuales y a la agrupación completa.

4. Saja Boys Legacy Rare: Quienes prefieren conservar una imagen de toda la agrupación pueden buscar el modelo LR-006, identificado en el catálogo oficial como Saja Boys. A diferencia de las referencias individuales, esta pieza representa al conjunto y pertenece a la misma categoría Legacy Rare.