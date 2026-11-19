Las plataformas de compraventa ofrecen artículos de coleccionismo musical que otros seguidores ponen a la venta después de completar sus álbumes o renovar sus colecciones. Entre las opciones disponibles aparecen piezas de TWICE y tarjetas relacionadas con Lisa, de BLACKPINK, como lo son estas 4 photocards de KPop, así como estas de los Saja Boys tipo Demonio.

Antes de elegir, conviene revisar si el anuncio ofrece una pieza oficial, una tarjeta coleccionable de otra línea o una reproducción no oficial, pues estas categorías no tienen el mismo valor para los coleccionistas. Mientras que estas 4 photocards de Saja Boys versión Diamond para una verdadera fan de KPop Demon Hunters.

4 photocards de K-Pop de segunda mano que puedes agregar a tu colección de tarjetas: desde TWICE hasta BLACKPINK 4 photocards de K-Pop de segunda mano que puedes agregar a tu colección de tarjetas: desde TWICE hasta BLACKPINK (IA)

Las photocards de TWICE hasta BLACKPINK

1. Jeongyeon de Taste of Love: Una publicación de Mercado Libre ofrece una pieza individual de la integrante con el diseño de Taste of Love Preorder Ver. Taste por 190 pesos. El anuncio identifica a JYP Entertainment como marca y señala que la tarjeta mide 55 por 85 milímetros, con un peso aproximado de dos gramos. Aunque el encabezado de la publicación muestra la condición “Nuevo”, la descripción del vendedor afirma que sus artículos son originales y de segunda mano, como nuevos.

2. Lisa de ALTEREGO, serie ESCO 2026: En eBay aparece una tarjeta coleccionable identificada como 2026 ESCO X Lisa BlackPink 1-50 Base, con un precio aproximado de 36 pesos. El anuncio la clasifica como artículo de segunda mano y permite elegir entre distintas tarjetas de la serie.

3. Lisa, ALTEREGO holográfica numerada: Otra publicación de eBay ofrece una tarjeta ESCO 2026 ALTEREGO Lisa Lalisa Manobal Kiki #13, con numeración 094/150. Su precio aparece alrededor de 736 pesos y el vendedor la clasifica como usada. El número de serie indica que pertenece a una tirada limitada de 150 unidades, un detalle que la distingue de las tarjetas convencionales que suelen acompañar los discos.

4. Lisa, Press Play Silver Magma Holo Foil: Para quienes buscan una pieza con acabado especial, eBay también muestra una tarjeta identificada como LISA BLACKPINK 2026 ESCO Press Play Silver Magma Holo Foil #32. El precio publicado ronda los 92 pesos, sin incluir posibles gastos de envío.