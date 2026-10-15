5 ideas de photocards de Saja Boys tipo Broadcast PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Las photocards son uno de los accesorios favoritos de las fans del K-pop, pues permiten coleccionar imágenes de sus idols y encontrar diseños especiales para decorar álbumes, carpetas o fundas de celular. Si eres fan de los Saja Boys, de K-Pop Demon Hunters, puedes llevar esta afición a otro nivel con tarjetas inspiradas en las fotografías promocionales de los grupos coreanos. Desde imágenes que parecen capturadas durante una presentación musical en vivo hasta selfies de camerino y diseños con una estética sobrenatural, existen diferentes conceptos para crear una colección original. Estas cinco ideas combinan el estilo de las broadcast photocards con el mundo de los Saja Boys.

Photocards de los Saja Boys con estilo de Broadcast PCs

La clave está en combinar fotografías de los integrantes, detalles gráficos y escenarios que recuerden las promociones de un grupo musical coreano. Puedes inspirarte en Jinwoo, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja para crear tarjetas con diferentes personalidades, colores y estilos visuales. Las broadcast PCs se inspiran en imágenes asociadas con presentaciones televisivas. No necesitas que todas tengan el mismo diseño: jugar con la iluminación, las poses y los fondos hará que tu colección tenga variedad y una apariencia más cercana al merchandising de tus idols favoritos.

