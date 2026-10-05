5 ideas de photocards de Saja Boys tipo Unit y Broadcast PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si ya te gustaron las ideas de photocards de los Saja Boys tipo Album PCs , puedes llevar la colección un paso más allá con diseños inspirados en las Unit PCs y Broadcast PCs. Estos formatos permiten imaginar tarjetas más especiales, como si fueran parte de una colección exclusiva de KPop Demon Hunters, con los integrantes compartiendo escena o capturados durante una presentación.

Ideas de Unit y Broadcast PCs de los Saja BoysLas Unit PCs son perfectas para representar la química entre dos o más integrantes, mientras que las Broadcast PCs pueden inspirarse en esas fotografías especiales que parecen haber sido tomadas durante una transmisión, presentación o promoción. Esto permite jugar con poses, escenarios y conceptos diferentes a los de una photocard individual.

Además, si buscas complementar esta colección, puedes tomar como referencia las photocards retro de los Saja Boys , pero cambiar la estética vintage por propuestas más cercanas a los formatos coleccionables del K-Pop.

1. Unit PC de los Saja Boys durante un comeback

Una primera propuesta puede reunir a dos o tres integrantes de los Saja Boys en una misma photocard, como si se tratara de una fotografía promocional de un comeback. Puedes utilizar un fondo oscuro con luces de escenario, pequeños destellos y detalles metálicos.

Para darle apariencia de Unit PC, coloca a los personajes en diferentes posiciones y evita que todos aparezcan mirando directamente a la cámara. Una pose más natural hará que parezca una fotografía tomada durante una sesión real.

Unit PC de los Saja Boys durante un comeback y Broadcast PC con micrófonos y escenario.|(Especial)

2. Broadcast PC con micrófonos y escenario

Las Broadcast PCs pueden inspirarse en una presentación televisiva. Los Saja Boys podrían aparecer con micrófonos, auriculares o accesorios de escenario, mientras que detrás de ellos se observan luces y pantallas.

El fondo puede llevar colores intensos y algunos efectos de movimiento para simular que la fotografía fue capturada durante una actuación de K-Pop.

3. Unit PC “Backstage” con estilo selfie

Para una versión más casual, imagina una fotografía tomada detrás del escenario. Los integrantes pueden aparecer juntos, haciendo gestos divertidos o posando como si acabaran de terminar una presentación.

Puedes añadir stickers de corazones, estrellas, pequeñas frases y detalles escritos a mano para que parezca una photocard exclusiva que un fan recibió después de un evento.

Unit PC “Backstage” con estilo selfie, Broadcast PC con concepto demoníaco y Unit PC especial con los Saja Boys en versión chibi.|(Especial)

4. Broadcast PC con concepto demoníaco

Si quieres recuperar el lado sobrenatural de KPop Demon Hunters, crea una tarjeta con una estética más oscura. Los Saja Boys pueden aparecer juntos frente a un escenario inspirado en su lado demoníaco, con humo, sombras y efectos de luz.

Para que destaque, agrega detalles holográficos o plateados en los bordes y pequeños símbolos que parezcan formar parte del concepto visual de una era musical.

5. Unit PC especial con los Saja Boys en versión chibi

Finalmente, puedes transformar el concepto de Unit PC en algo mucho más adorable. Dibuja a los Saja Boys en versión chibi, reuniéndolos en una sola tarjeta con diferentes expresiones y poses.

El fondo puede incluir corazones, estrellas, pequeños micrófonos y colores pastel, mientras que algunos detalles brillantes le dan apariencia de photocard de edición limitada. Incluso puedes crear varias versiones cambiando las expresiones para formar una pequeña colección.

¿Cómo diferenciar una Unit PC de una Broadcast PC?

La principal diferencia está en el concepto que quieras representar. Una Unit PC puede centrarse en la interacción entre los integrantes, mientras que una Broadcast PC puede parecer una fotografía tomada durante una presentación o promoción.

Por eso, combinar ambos formatos permite crear una colección mucho más variada de los Saja Boys, alternando fotografías grupales, escenas de escenario y diseños especiales. Así, cada tarjeta puede tener su propia estética sin perder la esencia de KPop Demon Hunters.