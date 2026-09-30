11 K-Dramas que se estrenan en octubre de 2026: fechas y de qué tratan

Este otoño 2026 traerá una nueva ola de K-dramas para renovar las opciones de entretenimiento en el catálogo de este género. Durante los próximos días llegarán producciones protagonizadas por grandes estrellas que han conquistado anteriormente al público como: Kim Ji-won, Kim Yoo-jung, Park Jin-young, Im Si-wan, Seol In-ah y Ahn Hyo-seop.

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En esta ocasión los actores llegan con nuevas historias que van desde investigaciones y romances secretos hasta dramas médicos y competencias culinarias. Todas estos proyectos surcoreanos estarán disponibles en varias plataformas de streaming como Disney+, Prime Video y las principales cadenas de Corea del Sur.

9 Kdramas que se estrenan en octubre

1.- Tu taxi personal

También conocido como Your personal taxi, llegará el primer día del mes, 1 de octubre. Esta historia promete atraparte con su narrativa donde todo gira alrededor de un peculiar taxista que no trabaja como cualquier conductor ya que solo acepta a pasajeros que reservan previamente su servicio y durante cada recorrido escucha sus historias mientras pone las canciones que ellos eligen.

2.- Entre pasos

Entre pasos o como señala su título en inglés Between Steps llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 5 de octubre en este título conocerás la historia de Park Min-jae quien soñaba con convertirse en nadador profesional, pero una enfermedad cambia por completo sus planes y lo lleva a perder una pierna. Sin embargo, todo cambia cuando se cruza con Im Yoo-jin.

3.- Doctor del amor

El mismo día, 5 de octubre se estrenará en Disney+ Love Doctor/Doctor del amor. Este drama combina romance y comedia para contar una historia relacionada con las relaciones sentimentales y las diferentes formas en las que las personas enfrentan el amor.

4.- Doctor X: La era de la mafia blanca

El K-drama Doctor X: Age of the White Mafia o Doctor X: La era de la mafia blanca estará protagonizada por Kim Ji-won. Esta adaptación es de la popular franquicia japonesa Doctor X.

5.- La chispa del amor

Take Charge of My Heart o La chispa del amor por su título en español conquistará a los fans del romance a partir del 9 de octubre y estará protagonizado por Kim Young-kwang y Chae Soo-bin. Aquí conocerás la historia de Baek Ho-rang, un heredero cuya vida depende de un corazón artificial y su batería comienza a agotarse pero su situación cambia cuando conoce a Na Bo-bae, una mujer que adquirió poderes eléctricos.

6.- 100 días de engaño

El 10 de octubre llegará 100 Days of Deception /100 días de engaño aquí Kim Yoo-jung y Park Jin-young encabezan esta historia ambientada en 1932, durante la ocupación japonesa de Corea. Ga Kyung es una hábil carterista que termina trabajando para el movimiento independentista.

7.- Hazme temblar

En la cadena surcoreana TVING se estrenará Make Me Tremble o Hazme temblar el próximo 15 de octubre.Esta comedia romántica estará protagonizada por Nam Ji-hyun y Kim Jae-young.

8.- Amor disfrazado

Para el día 19 de octubre en Prime Video se tiene programado el estreno de Love in Disguise / Amor disfrazado. Im Si-wan y Seol In-ah protagonizan este drama que mezcla romance, misterio e investigación.

9.- La mesa final

Otro título que llega a Prime Video en octubre, especificamente el día 24 es Final Table o La mesa final titulo en español. La historia sigue a un cocinero coreano que regresa del extranjero y decide participar en una competencia de supervivencia culinaria para demostrar quién es el mejor chef de Corea.

10.- Eres tú pase lo que pase

Ese mismo día, el 24 de octubre también comenzará la historia de It’s You, Regardless/ Eres tú, pase lo que pase. Aquí la serie gira alrededor de un actor con un defecto que complica su vida y una mujer que está convencida de que es la protagonista de su propia historia dramática. El encuentro entre ambos dará paso a una relación llena de situaciones inesperadas.

11.- Trabajo sin salida

Dead-End Job o Trabajo sin salida se estrenará en streaming el 30 de octubre. Este proyecto girará alrededor de Hyuk-jun quien encuentra un trabajo de medio tiempo que parece demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo lo que parecía una oportunidad perfecta pronto se convierte en una pesadilla cuando comienzan a aparecer fenómenos extraños y aterradores.