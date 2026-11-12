3 álbumes de figuritas de Las Guerreras K-Pop ideales para regalar en Navidad

Diciembre se acerca y con este mes llegará la Navidad, una fecha en la que los regalos no faltarán, sobre todo aquellos que están inspirados en series y películas de gran éxito. Un claro ejemplo es lo que viene sucediendo con el filme Las Guerreras K-Pop que logró conquistar al público a nivel mundial.

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La trama de esta película gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, un trío de artistas que deslumbra en los escenarios durante el día, pero que al caer la noche emplea habilidades místicas para defender a sus seguidores.

Los mejores álbumes de figuritas

El furor que ha desatado esta película trajo consigo un amplio catálogo de artículos oficiales y piezas de colección basados en sus personajes principales, incluyendo a las chicas de Huntrix y a Los Saja Boys.

Actualmente, los fans de la película pueden conseguir desde indumentaria, artículos de librería y llaveros, hasta photocards con efecto holográfico y álbumes de figuritas. En este último caso, se trata de un producto que se posiciona como una de las opciones favoritas para regalar en esta Navidad y por eso a continuación te presentamos 3 alternativas imperdibles:

1. Figuritas Las Guerreras K-pop 2 2026 Álbum: La presentación contiene un álbum vacío a completar, un póster y un pack de 10 sobres de figuritas (cada sobre contiene 5 figuritas).

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2. Álbum Las Guerreras K-pop: Presentación de tapa blanda con 20 sobres de figuritas inspiradas en la popular película. El álbum cuenta con 24 páginas ideales para fans.

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3. Álbum + 40 Sobres De Figuritas Guerreras Kpop: Álbum de tapa blanda de 29 centímetros de alto. Contiene 40 sobres de figuritas que ayudan a completar las 32 páginas con las que cuenta el álbum. Extras incluidos: canciones de huntrx y siniaboys.