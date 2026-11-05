3 episodios de Bluey que muestran la importancia de compartir e incluir a los demás

La infancia es considerada como una etapa fundamental en el desarrollo humano, un periodo en el cual los niños absorben normas, comportamientos y actitudes que definirán su interacción con el entorno social.

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Es por eso que impartir valores como la empatía, la generosidad y el respeto mutuo desde temprana edad no solo facilita una convivencia armónica, sino que prepara a los niños para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Bluey enseña a compartir e incluir

En este sentido, los adultos cumplen un rol insustituible al guiar a sus hijos con el ejemplo. Además, pueden contar con diferentes herramientas pedagógicas que los acompañan en el proceso y la televisión, en algunos casos, puede ser una gran aliada.

Un claro ejemplo de esto es la serie animada Bluey que ofrece un profundo enfoque pedagógico en sus capítulos. La serie aborda los conflictos cotidianos de la infancia y la crianza desde la perspectiva del juego libre y la inteligencia emocional, algo que puede palparse en los siguientes tres episodios en los que se pone de relieve la importancia de compartir y de integrar a los demás en las dinámicas de juego:

“El tirón” (The Dump / o en su enfoque de juego compartido, “Las tijeras” / The Adventure)

Enfoque sobre compartir e incluir: En este tipo de entregas, la serie aborda de manera magistral cómo los niños pueden ser celosos de sus espacios o pertenencias, pero también cómo descubren la alegría colectiva cuando ceden el control.

Lección pedagógica: Enseña que los juguetes y los espacios cobran un sentido mucho más rico cuando se abren a la participación de amigos o hermanos, transformando el juego individual en una experiencia comunitaria donde nadie queda marginado.

“Bicicletas” (Bikes)

Enfoque sobre compartir e incluir: Cuando Bluey y Bingo observan a sus amigos frustrados porque no pueden dominar sus bicicletas o porque sienten que las reglas del entorno los superan, deciden unirse para ayudarlos en lugar de avanzar solos.

Lección pedagógica: Este capítulo refleja cómo la inclusión activa implica detenerse a acompañar al rezagado. Demuestra que el verdadero éxito no radica en llegar primero individualmente, sino en avanzar juntos como comunidad de pares.

“La piscina” (The Pool)