Estos son los 3 mejores capítulos de Stranger Things según IMDb

En los últimos años, la forma en que consumimos entretenimiento audiovisual ha dado un giro total debido al auge de las plataformas de streaming. Poco a poco, estos servicios le han ganado terreno a la televisión convencional y al cine tradicional, posicionándose como la alternativa predilecta de millones de usuarios a nivel global.

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La expansión sostenida de las plataformas de streaming se debe a la riqueza y amplitud de sus catálogos. Esto se debe a que, al incluir desde cine independiente y documentales hasta series exclusivas, estas plataformas logran satisfacer las preferencias de audiencias muy variadas.

Dentro de este universo de éxitos internacionales destaca Stranger Things, que puede verse en la plataforma Netflix. Desde su debut, la ficción capturó la atención del público gracias a su estética ochentera y su combinación de ciencia ficción y terror.

Los mejores capítulos de Stranger Things

En este marco, para evaluar el peso real de estas producciones dentro de la industria, se suele recurrir a IMDb (Internet Movie Database), una de las bases de datos de cine y televisión más consultadas del mundo, donde tanto la crítica especializada como el público en general califican y reseñan sus títulos preferidos.

Tomando como referencia estas valoraciones, a continuación se presentan los 3 mejores episodios de Stranger Things:

Capítulo 7: La masacre en el laboratorio de Hawkins — Temporada 4, Episodio 7

Valoración en IMDb: 9.6 / 10

Resumen: Este capítulo sirve como el clímax de la primera parte de la cuarta temporada, destapando por fin los oscuros orígenes de Vecna y el pasado oculto de Eleven en las instalaciones científicas de Hawkins. Sobresale por su trepidante ritmo, sus giros argumentales de alto impacto y una factura técnica impecable.

Capítulo 4: Querido Billy — Temporada 4, Episodio 4

Valoración en IMDb: 9.5 / 10

Resumen: Catalogado de manera unánime como uno de los momentos más conmovedores y viscerales de toda la historia de la producción, el episodio sigue de cerca el desesperado combate de Max por escapar de las garras de Vecna. Incluye, además, la inolvidable secuencia musical al ritmo de «Running Up That Hill» de Kate Bush.

Capítulo 8: El Otro Lado — Temporada 1, Episodio 8