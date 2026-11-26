El Black Friday 2026 llegará este viernes 27 de noviembre, día de descuentos para adelantar las compras de Navidad sin gastar demasiado. Es por ello que traemos para ti estos 3 juguetes de Bluey que puedes comprarles a tus hijos por menos de 300 pesos. Mientras que estas 7 piezas de Paw Patrol las puedes adquirir por 300 pesos.

Entre las alternativas destacan un mini peluche con llavero, un maletín con rompecabezas y un paquete de arcilla para moldear. Sus precios publicados se encuentran por debajo del presupuesto establecido, aunque es importante revisar las condiciones, pues los costos, las existencias y los gastos de envío pueden cambiar durante las promociones. También puedes optar por estos 4 juguetes de KPop Demon Hunters por menos de 400 pesos.

3 juguetes de Bluey que puedes comprarles a tus hijos por menos de 300 pesos en el Black Friday 2026 3 juguetes de Bluey que puedes comprarles a tus hijos por menos de 300 pesos en el Black Friday 2026 (IA)

Juguetes de Bluey por menos de 300 pesos

1. Mini peluche: Una alternativa para los pequeños que disfrutan llevar sus personajes favoritos a todas partes es el mini peluche con llavero. Walmart lo tiene en 149 pesos, por lo que se mantiene dentro del presupuesto de 300 pesos. Su presentación permite utilizarlo como accesorio para una mochila, una lonchera o una bolsa infantil.

2. Maletín de rompecabezas: El segundo artículo es un maletín de rompecabezas de la marca Cardinal, con una ilustración inspirada en los personajes de la producción infantil. Toys R Us México muestra un precio promocional de 167 pesos, frente a los 209 pesos de su importe anterior, lo que representa una diferencia de 42 pesos.

3. Arcilla para moldear: Para los niños que prefieren las actividades creativas, el paquete de arcilla para moldear de HEY CLAY aparece en el catálogo de Toys R Us México por 135 pesos, frente a un precio anterior de 169 pesos. La diferencia es de 34 pesos, por lo que también cumple con el límite de gasto establecido.

Aunque los tres artículos tienen precios inferiores a 300 pesos, es importante comparar el costo final antes de confirmar el pedido. Algunas tiendas pueden modificar sus promociones, limitar las existencias o cobrar gastos adicionales por envío, de acuerdo con el domicilio y las condiciones de entrega.