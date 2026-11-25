Las ofertas son una excelente oportunidad para ahorrar dinero y si ya tienes una lista de deseos para consentir a los niños y tu presupuesto es limitado, considera los juguetes de caricaturas infantiles como Bluey y Paw Patrol que cuestan menos de 400 pesos y puedes conseguir durante las promociones Black Friday 2026, que es el viernes 27 de noviembre.

Promociones de Black Friday 2026: los juguetes de Paw Patrol y Bluey que son baratos e ideales para niños

Portería de futbol con Skye y Chase. Si tus hijos son aficionados de los deportes y también les encantan los capítulos de Paw Patrol, cómprales el set de juego con potería. Incluye un muñeco de plástico Skye y uno de Chase. Cuesta 234 pesos mexicanos en Amazon.

Camión de bomberos de Marshall de Paw Patrol. Para que pongan en práctica las lecciones de la “Patrulla Canina”, el camión de bomberos de Marshall es un gran regalo para niños pequeños. Puede conseguirse en Walmart por 249 pesos mexicanos.

juguetes de Paw Patrol Hay jugetes de juguetes de Paw Patrol que son económicos y aptos para niños. FOTOS: ESPECIALES

Helicóptero de rescate de Skye. Otro de los personajes más queridos de Paw Patrol que tienen sus propios juguetes, es Skye, experta en rescates aéreos. Y para que los niños se diviertan mientras cuidas tu cartera, hay sets de esta simpática cachorrita con uno de los helicópteros que usa para sus misiones. En Bodega Aurrera cuesta 235 pesos mexicanos.

Cochecitos de Paw Patrol para niños. En caso de que tus hijos ya tengan una colección y quieras ayudarlos a hacerla crecer, está la opción de aprovechar el Black Friday 2026 para comprar juguetes de Paw Patrol o Bluey. Por ejemplo, el set de carritos de rescate con los personajes. Cuestan 349 pesos mexicanos en Mercado Libre.

juguetes de Paw Patrol Hay juguetes de Paw Patrol que son económicos y aptos para los niños. FOTOS: ESPECIAL

Mini peluche de Bluey con llavero. Para que adornen sus mochilas y loncheras, están los llaveros con peluches miniatura de Bluey. En Walmart cuestan 149 pesos mexicanos.

Casita de Bluey para hacer trucos de magia. Para que los niños echen a volar su imaginación mientras se divierten, hay una edición de la casa de Bluey para jugar a que hacen trucos de magia. Cuesta 296 pesos en eBay.

Vehículo de Bluey. Uno de los juguetes más bonitos de Bluey que no cuestan tanto dinero es el “Vehículo Patrulla”, que son ideales para que los pequeños pasen horas de diversión armando recorridos y aventuras inspiradas en la serie. Se puede conseguir en Amazon por 232 pesos mexicanos.