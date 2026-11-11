El fenómeno de KPop Demon Hunters también llegó al mundo de los juguetes y artículos para coleccionistas. Mattel tiene figuras individuales de los integrantes de los Saja Boys para ponerlos en tu cuarto y coleccionarlos, desde Baby hasta Romance. También puedes optar por estas 4 tarjetas de Saja Boys tipo fotografía para tu colección.

La colección cuenta con cinco integrantes en esta línea: Jinu, Abby, Mystery, el integrante más joven y el personaje de cabello rosa. Para quienes buscan comenzar con tres piezas, estas son algunas de las opciones que destacan por sus complementos, tamaño y posibilidades de exhibición. También puedes optar por estas 4 tarjetas holográficas de Saja Boys para tu colección de KPop Demon Hunters.

3 muñecos de acción de los Saja Boys para ponerlos en tu cuarto y coleccionarlos: desde Baby hasta Romance 3 muñecos de acción de los Saja Boys para ponerlos en tu cuarto y coleccionarlos: desde Baby hasta Romance (Sitio web: Mattel Shop)

Los muñecos de acción de los Saja Boys

1. La figura del integrante más joven: Esta pieza mide aproximadamente 16.5 centímetros de altura y cuenta con 18 puntos de articulación, dos rostros adicionales y cinco manos intercambiables. Su vestuario es el mismo que utiliza durante la presentación de “Soda Pop” e incluye un sombrero amarillo y una lata de refresco de sandía como complementos. También incorpora una base temática para exhibirla en distintas posiciones.

2. El integrante de apariencia misteriosa: Esta pieza mide aproximadamente 17 centímetros de altura y también cuenta con 18 puntos de articulación, dos rostros adicionales y cinco manos intercambiables. Entre sus complementos aparecen una lata de refresco de arándano y una varita luminosa con el emblema de la agrupación. Su vestuario corresponde al número musical “Soda Pop”, por lo que mantiene la estética que aparece en la película.

3. El personaje de cabello rosa: Esta figura mide alrededor de 16.8 centímetros y contiene el atuendo amarillo que utiliza durante la interpretación de “Soda Pop”. Entre sus accesorios destacan una lata de refresco de fresa y un corazón rosa de estilo chibi. También cuenta con 18 puntos de articulación, dos rostros adicionales y cinco manos intercambiables para modificar su expresión y postura.