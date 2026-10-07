4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a entender todo sobre Santa Claus o el Niño Dios

Ahora que la época de Navidad se acerca, es normal que los niños empiecen a hacer sus listas de deseos para Santa Claus o el Niño Dios, dependiendo de sus creencias. Y también es muy común que les surjan diferentes dudas sobre estas visitas tan especiales, un tema que no es nada difícil de explicar y que hasta se puede reforzar con los capítulos de caricaturas famosas que tienen valiosas lecciones, como Bluey o Masha y el Oso.

¿Cómo explicarle a los niños la llegada de Santa Claus y el Niño Dios? Los 7 mejores capítulos de Masha y el Oso o Bluey para que entiendan fácil