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4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a entender todo sobre Santa Claus o el Niño Dios

Si tus hijos no saben bien cómo funciona el recibir regalos en Navidad, puedes hablarles del tema con los capítulos de Masha y el Oso o Bluey que lo explican.

capítulos Bluey
Estos capítulos de Bluey y Masha y el Oso son perfectos para que los niños aprendan de Santa Claus|Panadería

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Ahora que la época de Navidad se acerca, es normal que los niños empiecen a hacer sus listas de deseos para Santa Claus o el Niño Dios, dependiendo de sus creencias. Y también es muy común que les surjan diferentes dudas sobre estas visitas tan especiales, un tema que no es nada difícil de explicar y que hasta se puede reforzar con los capítulos de caricaturas famosas que tienen valiosas lecciones, como Bluey o Masha y el Oso.

¿Cómo explicarle a los niños la llegada de Santa Claus y el Niño Dios? Los 7 mejores capítulos de Masha y el Oso o Bluey para que entiendan fácil

  • "Verandah Santa". En este episodio, Bluey y Bingo juegan a ser Santa Claus y planean ir dejando regalos por toda la casa mientras sus papás fingen estar dormidos para hacerlo más divertido. Es ideal para inculcarles la emoción por fechas importantes y recordarles que la imaginación no puede faltar en las fiestas navideñas, pues esto hará de su experiencia algo especial e inolvidable cada año.

    capítulos Bluey
    Bluey tiene episodios muy bonitos para que los niños aprendan de Santa Claus|Panadería

  • "Christmas Swim". Este es uno de los episodios de Bluye preferidos para ver antes de la Navidad, pues ayuda a que los niños se sientan emocionados por los regalos que van a recibir. También es una buena oportunidad para inculcar la lección de que todo puede ser más divertido si se comparte con los seres queridos.

  • "Navidad iluminada". Oso se propone a preparar el árbol de Navidad y así estar listo para los obsequios, solo que él y Masha esperan al "Abuelo de las Nieves". La historia facilita enseñarle a los pequeños que existen diferentes figuras navideñas y que todos pueden creer en lo que más ilusión les cause. Así que igual aplica si tus hijos creen en los Reyes Magos y les da curiosidad saber por qué Santa Claus no les deja juguetes como lo hace en otros hogares.

    capítulos Bluey
    Bluey tiene episodios muy bonitos para que los niños aprendan de Santa Claus|Panadería

  • "Padre Hielo". Siguiendo con la enseñanza de que en Navidad existen muchas tradiciones y todas son igual de importantes, en "Padre Hielo" se muestra a otra figura representativa de Santa Claus. Este es uno de los capítulos de Bluey o Masha y el Oso que también refuerzan en los niños la idea de que tienen que portarse bien con los demás y muestran cómo una niña que es grosera recibe un castigo en lugar de obsequios, por lo que este es un método divertido para reforzar los aprendizajes de buenos modales y amabilidad.
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