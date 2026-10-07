4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a entender todo sobre Santa Claus o el Niño Dios
Si tus hijos no saben bien cómo funciona el recibir regalos en Navidad, puedes hablarles del tema con los capítulos de Masha y el Oso o Bluey que lo explican.
Ahora que la época de Navidad se acerca, es normal que los niños empiecen a hacer sus listas de deseos para Santa Claus o el Niño Dios, dependiendo de sus creencias. Y también es muy común que les surjan diferentes dudas sobre estas visitas tan especiales, un tema que no es nada difícil de explicar y que hasta se puede reforzar con los capítulos de caricaturas famosas que tienen valiosas lecciones, como Bluey o Masha y el Oso.
¿Cómo explicarle a los niños la llegada de Santa Claus y el Niño Dios? Los 7 mejores capítulos de Masha y el Oso o Bluey para que entiendan fácil
"Verandah Santa". En este episodio, Bluey y Bingo juegan a ser Santa Claus y planean ir dejando regalos por toda la casa mientras sus papás fingen estar dormidos para hacerlo más divertido. Es ideal para inculcarles la emoción por fechas importantes y recordarles que la imaginación no puede faltar en las fiestas navideñas, pues esto hará de su experiencia algo especial e inolvidable cada año.
- "Christmas Swim". Este es uno de los episodios de Bluye preferidos para ver antes de la Navidad, pues ayuda a que los niños se sientan emocionados por los regalos que van a recibir. También es una buena oportunidad para inculcar la lección de que todo puede ser más divertido si se comparte con los seres queridos.
"Navidad iluminada". Oso se propone a preparar el árbol de Navidad y así estar listo para los obsequios, solo que él y Masha esperan al "Abuelo de las Nieves". La historia facilita enseñarle a los pequeños que existen diferentes figuras navideñas y que todos pueden creer en lo que más ilusión les cause. Así que igual aplica si tus hijos creen en los Reyes Magos y les da curiosidad saber por qué Santa Claus no les deja juguetes como lo hace en otros hogares.
- "Padre Hielo". Siguiendo con la enseñanza de que en Navidad existen muchas tradiciones y todas son igual de importantes, en "Padre Hielo" se muestra a otra figura representativa de Santa Claus. Este es uno de los capítulos de Bluey o Masha y el Oso que también refuerzan en los niños la idea de que tienen que portarse bien con los demás y muestran cómo una niña que es grosera recibe un castigo en lugar de obsequios, por lo que este es un método divertido para reforzar los aprendizajes de buenos modales y amabilidad.