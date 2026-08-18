4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para enseñar a los niños a decir “gracias” y “por favor”
Si estás en la etapa de enseñarle modales a tus hijos, estos capítulos de caricaturas divertidas como Masha y el Oso y Plim Plim, podrían ser de gran ayuda.
Los buenos modales son fundamentales para la convivencia diaria y ayudan a que las personas se desenvuelvan mejor con su entorno. Es por esto que lo mejor es tenerlos presentes en todo momento y que los niños aprendan que siempre deben ser educados, en especial cuando se trata de pedir algo "por favor" y responder con un "gracias" cuando la ocasión lo amerita, un proceso que puede ser mucho más llevadero con capítulos de caricaturas como Masha y el Oso o Plim Plim que tienen valiosas lecciones.
¿Cómo enseñarle buenos modales a los niños? 4 capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso que ayudan en la misión
"Las palabras mágicas". En esta historia, se cuenta cómo Hoggie, el simpático cerdito, quiere conseguir unos colores, pero por más que trata nadie se los da, hasta que se da cuenta de que es porque no lo está pidiendo correctamente. Así que todo cambia cuando comprende que tiene que pedir las cosas "por favor", una escena que sirve de recordatorio para los niños a que tienen que ser respetuosos cuando esperan algo.
- "Por favor y gracias". Este es uno de los capítulos de Plim Plim que está enteramente dedicado a fortalecer los buenos modales en los pequeños, pero de una forma digerible para ellos. Lo mejor es que no es nada aburrido porque en realidad se compone de una canción muy pegajosa que es fácil de aprenderse para tenerla en la mente cada vez que necesiten recordar estas "palabras mágicas".
"Llámame, por favor". Las aventuras de Masha y el Oso no solo son divertidas, sino que también pueden convertirse en grandes aliadas en el aprendizaje de buenos modales para los niños. Es el caso de "Llámame, por favor", donde Masha trata de contactar por teléfono a Oso sin respuesta, pero él se da cuenta de que no es nada importante y decide dejar de hacerle caso. Así que al final la pequeña comprende que no puede interrumpir el tiempo de los demás y que es mejor ser educada para que la atiendan con facilidad.
- "Los rescatistas". En esta historia, se muestra cómo los animales del bosque terminan ayudando a personas que estaban en peligro. Y aunque no esperaban nada a cambio, los invitan a la parrillada especial de Oso, quien quiere darles las gracias por sus acciones y Masha también se entusiasma con la idea. Por lo que es una forma de que los pequeños entiendan que si bien siempre hay que actuar correctamente sin importar nada, en ocasiones esto también trae grandes recompensas.