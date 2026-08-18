4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para enseñar a los niños a decir “gracias” y “por favor”

Los buenos modales son fundamentales para la convivencia diaria y ayudan a que las personas se desenvuelvan mejor con su entorno. Es por esto que lo mejor es tenerlos presentes en todo momento y que los niños aprendan que siempre deben ser educados, en especial cuando se trata de pedir algo "por favor" y responder con un "gracias" cuando la ocasión lo amerita, un proceso que puede ser mucho más llevadero con capítulos de caricaturas como Masha y el Oso o Plim Plim que tienen valiosas lecciones.

¿Cómo enseñarle buenos modales a los niños? 4 capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso que ayudan en la misión