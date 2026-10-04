4 capítulos de Bluey y Peppa Pig de Halloween para inspirar los disfraces de tus hijos este año

Poco a poco se acerca esa temporada donde todos los niños usan disfraces y se divierten siendo monstruos y pidiendo dulces. Así es, hablamos del Halloween. Si tu hijo no se decide por ningún disfraz, puedes ver junto a él algunos de los capítulos de Bluey y Peppa Pig para ayudarle a inspirarse y resolver el problema. Ambas series no solo tienen episodios para inspirar a los niños, sino que además les enseñan a divertirse con el tema y no tenerle miedo, ya que no tratan con temas tenebrosos, sino más bien divertidos. Además, muchos de estos son disfraces sencillos, lo que hace más fácil que tú puedas adaptarlos en casa. Aquí te dejamos algunos episodios que podrían disfrutar juntos:



Halloween de Bluey - Bluey

Fiesta de calabazas - Peppa Pig

La casa club espeluznante - Peppa Pig

Cazafantasmas - Peppa Pig

Si te preocupa que estos capítulos puedan asustar a tu hijo o hija, no te preocupes. Cada uno de ellos lleva el tema de Halloween con una mezcla de disfraces, leyendas misteriosas, risas, diversión y unión familiar.

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¿Qué hacer si mi hijo tiene miedo a los disfraces de Halloween?

Si tu hijo o hija tienen miedo a disfrazarse o ver disfraces de Halloween, tener contacto con este tipo de caricaturas que tratan el tema como algo divertido y colorido para los niños es un buen comienzo. Además de esto, no te olvides de validar sus emociones y explicarle claramente que entiendes sus miedos. Otro punto muy importante es invitarlo a hacer un acercamiento gradual; ve que se vaya disfrazando poco a poco con los elementos que le van gustando, que juegue con los accesorios y que las personas cercanas sean conscientes para que no usen máscaras o le saquen un buen susto.

¿Qué disfraces de Halloween dan mucho miedo?

Evita usar disfraces que requieran de máscara o sean muy explícitos. Evita los que estén basados en cine de terror, payasos siniestros, con deformidades o viseras. Recuerda que el Halloween es para divertirse, por lo que puedes sugerirle que se vista de un superhéroe, un animalito, un dinosaurio o una mariposa. Poco a poco querrá ir explorando y lo verá como algo para jugar.